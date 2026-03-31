BAE, İran Füzelerine Karşı Hava Savunma Faaliyetleri Yürütüyor

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) hava savunma sistemlerinin İran'dan atılan füzelere ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarına müdahale ettiği bildirildi.

BAE Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkenin çeşitli bölgelerinde duyulan patlamalara ilişkin bilgilendirmede bulunuldu.

BAE hava savunma sistemlerinin İran'dan ateşlenen balistik füzeler, seyir füzeleri ve insansız hava araçlarına karşı yürüttüğü önleme faaliyetleri nedeniyle ülkenin farklı bölgelerinde patlama sesleri duyulduğu belirtildi.

Saldırıların başarılı bir şekilde engellendiği kaydedilen açıklamada, önleme faaliyetleri sonucu düşen herhangi bir kalıntıya yaklaşılmaması, dokunulmaması veya fotoğrafının çekilmemesi istendi.