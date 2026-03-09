BAE, İran'ı Balistik Füze Saldırısı Nedeniyle Kınadı - Son Dakika
BAE, İran'ı Balistik Füze Saldırısı Nedeniyle Kınadı

09.03.2026 21:05
BAE, Türk hava sahasına giren İran füzesi için kınama yaptı, NATO müdahalesini vurguladı.

(ANKARA)- Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanlığı, İran'dan ateşlenip Türk hava sahasına giren ve NATO hava savunma unsurları tarafından etkisiz hale getirilen balistik mühimmata ilişkin açıklama yaparak, İran'ı kınadı.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanlığı, İran'dan ateşlenip Türk hava sahasına giren ve NATO hava savunma unsurları tarafından etkisiz hale getirilen balistik füzeye ilişkin yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamada, "BAE, dost Türkiye Cumhuriyeti'ni hedef alan İran'dan ateşlenen balistik füze ile gerçekleştirilen hain saldırı girişimini şiddetle kınamaktadır" denildi.

Olayın bir haftadan kısa süre içinde ikinci kez yaşandığına dikkat çekilen açıklamada, NATO'ya bağlı hava savunma sistemlerinin, füzenin Türk hava sahasına girmesinin ardından müdahale ederek imha ettiği ifade edildi.

BAE açıklamasında söz konusu girişimin tehlikeli bir tırmanış olduğu vurgulanarak, "Bu düşmanca eylemler devletlerin egemenliğinin açık bir ihlali olup bölgenin güvenliği ve istikrarı için doğrudan tehdit oluşturmaktadır" ifadelerine yer verildi.

BAE Dışişleri Bakanlığı ayrıca dost ülkelerin şehirlerinin hedef alınmasının kabul edilemez olduğunu belirterek, bu tür girişimlerin uluslararası hukuka ve siyasi normlara aykırı olduğunu ve bölgedeki gerilimi artırdığını kaydetti.

Kaynak: ANKA

Birleşik Arap Emirlikleri, Orta Doğu, Diplomasi, Güvenlik, Güncel, Nato, İran, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
