BAE Kraliyet Jeti Tahran'a Gitti

Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ait kraliyet jetinin dün İran'a gittiği 11 Ağustos'ta da aynı şekilde Tahran'a giderek yaklaşık bir saat sonra BAE'ye döndüğü iddia edildi.

İran merkezli Fars Haber Ajansında konuya ilişkin habere yer verildi.

Habere göre BAE'ye ait bir kraliyet jeti, dün Tahran'a gitti; uçak 11 Ağustos'ta da Tahran'a giderek yaklaşık bir saat sonra BAE'ye döndü.

Söz konusu uçağın BAE hükümet yetkilileri tarafından kullanıldığı öne sürülürken, uçağın Tahran ziyaretinin amacına ilişkin BAE makamlarından henüz resmi açıklama yapılmadı.