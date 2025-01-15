BAE, MBZ-SAT Gözlem Uydusunu Fırlattı - Son Dakika
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BAE, MBZ-SAT Gözlem Uydusunu Fırlattı

BAE, gelişmiş gözlem uydusu MBZ-SAT'ı Space X 9 ile başarılı bir şekilde fırlattı.

15.01.2025 15:49
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ABU Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), gözlem uydusu MBZ-SAT'ın başarılı bir şekilde fırlatıldığını duyurdu.

BAE resmi ajansı WAM'ın haberinde, Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın adını taşıyan bölgenin en gelişmiş gözlem uydusu MBZ-SAT'ın Space X 9 roketiyle başarılı bir şekilde fırlatıldığı ifade edildi.

Fırlatma işleminin dün akşam ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Vandenberg Uzay Kuvvetleri Üssü'nden gerçekleştirildiği kaydedildi.

Günün her saatinde yüksek çözünürlüklü görüntüler üretecek uydunun, bir metrekare kadar küçük ayrıntıları yakalama imkanı sağlayacak afet yönetimine katkıda bulunacağı belirtildi.

Uydunun 750 kilogram ağırlığında olduğu ve mekanik aksamının yüzde 90'ının BAE'de üretildiği kaydedildi.

Kaynak: AA

Birleşik Arap Emirlikleri, Teknoloji, Güncel, Dünya, Uzay, Son Dakika

Son Dakika Güncel BAE, MBZ-SAT Gözlem Uydusunu Fırlattı - Son Dakika

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