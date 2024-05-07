BAE, Mısır ve Katar'ın Gazze ateşkes çabalarını destekliyor - Son Dakika
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BAE, Mısır ve Katar'ın Gazze ateşkes çabalarını destekliyor

BAE, Mısır ve Katar\'ın Gazze ateşkes çabalarını destekliyor

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Gazze Şeridi'nde ateşkes sağlanması için Mısır ve Katar'ın sarf ettiği çabaları desteklediğini bildirdi. BAE Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan, Mısır ve Katarlı mevkidaşlarıyla telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Bin Zayid, Gazze'de ateşkes ve esir takası için Kahire ve Doha'nın çabalarını da görüştü.

07.05.2024 00:43  Güncelleme: 00:45
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Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Gazze Şeridi'nde ateşkes sağlanması için Mısır ve Katar'ın sarf ettiği çabaları desteklediğini bildirdi.

BAE Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan, Mısır ve Katarlı mevkidaşlarıyla telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ve Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile Gazze Şeridi'ne ilişkin gelişmeleri ele alan Bin Zayid, Gazze'de ateşkes ve esir takası için Kahire ve Doha'nın çabalarını da görüştü.

Mısır ve Katar'ın ateşkese yönelik gayretlerini takdir ettiklerinin altını çizen Bin Zayid, BAE'nin söz konusu çabalara desteklerini teyit etti.

Bin Zayid, Gazze'de ateşkesin sağlanması temennisinde bulunarak Filistin halkını daha fazla acıdan kurtaracak ve bölgenin barışına hizmet edecek bir ateşkesin sağlanmasını umduklarını ifade etti.

Gazze'deki Filistin halkına acil ihtiyaçlarını karşılayacak insani yardımların ulaşmasının önemine dikkati çeken Bin Zayid, insani ve tıbbi yardımların önündeki engellerin kalıcı olarak kalkması gerektiğine işaret etti.

Hamas ateşkes önerisine onay vermişti

Hamas Hareketi Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Katar ve Mısır'a, Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasına ilişkin önerilerini onayladığını bildirmişti.

Hamas'ın Katar ve Mısır tarafından iletilen "ateşkes önerilerine" onay verdiğini duyurmasının ardından İsrail Savaş Kabinesi, Refah'ta saldırılara devam kararı almıştı.

İsrail ordusu, sabah yaptığı açıklamada, zorla yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'ın doğusundaki bazı mahallelerin boşaltılmasını istemişti.

İsrail Ordu Radyosunun haberine göre, Refah'ın doğusunda boşaltılması istenen bölgede yaklaşık 100 bin Filistinli ikamet ediyor.

İsrail ordusunun Refah'a karadan da saldırı başlatacağı endişesiyle bölgenin doğusunda zorunlu göç başladı.

İsrail ordusunun tahliye edilmesini talep ettiği bölge, Gazze'ye insani yardımların girişinde ana geçiş noktası olan ve Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin yurt dışına seyahat etmek için kullandıkları tek geçiş noktası olan Mısır sınırındaki Refah Sınır Kapısı'nı da içeriyor.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 944'ü çocuk, 9 bin 849'u kadın olmak üzere 34 bin 735 Filistinli öldürüldü, 78 bin 108 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel BAE, Mısır ve Katar'ın Gazze ateşkes çabalarını destekliyor - Son Dakika

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