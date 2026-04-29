BAE'nin OPEC'ten Ayrılışı: Körfez'de Stratejik Kırılma

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), 1 Mayıs itibarıyla OPEC ve OPEC+'tan ayrıldığını resmen açıkladı. Bu karar, enerji piyasalarına yönelik teknik bir adım olmanın ötesinde, Körfez'in 1960'lardan beri süregelen ortak stratejik aklında önemli bir kırılma olarak değerlendiriliyor. Abu Dabi yönetimi, ayrılışı 'uzun vadeli stratejik vizyon' ve 'değişen enerji profili' ile gerekçelendirirken, iç üretim yatırımlarını hızlandırma hedefini vurguladı.

BAE, 1967'den beri OPEC üyesiydi ve bu yapı sadece petrol fiyatlarını değil, Körfez monarşilerinin stratejik sadakatini de temsil ediyordu. Ancak bugün BAE, kendisini küresel bir lojistik ve finans merkezi olarak konumlandırıyor. Hindistan-BAE-İsrail-Avrupa Koridoru (IMEC) gibi projeler, Abu Dabi'nin yeni jeoekonomik pusulasını yansıtıyor. Bu çerçevede BAE, Suudi Arabistan'ın fiyat kontrolü odaklı yaklaşımı yerine pazar payı ve yatırım serbestisi anlayışını benimsiyor.

Gazze savaşı sonrası Körfez içinde İsrail'e yaklaşım da ayrıştı. BAE, Abraham Anlaşmaları ile kurduğu ilişkileri sürdürmek isterken, bu durum Körfez İşbirliği Konseyi içinde jeopolitik bir fay hattı oluşturuyor. Ayrıca BAE'nin Afrika ve Orta Doğu'daki askeri ve siyasi operasyonları hüsranla sonuçlandı. Bu nedenle BAE, ABD-İsrail hattı üzerinden kendine ayrı bir rota çizme arayışını hızlandırdı.

Suudi Arabistan bölgesel liderlik iddiasını yeniden tahkim ederken, BAE artık 'ikincil ortak' rolünü kabul etmiyor. Yemen, liman rekabeti ve yatırım merkezlerinin Dubai'den Riyad'a taşınma baskısı gibi başlıklarda rekabet görünür hale geldi. OPEC'ten çıkış, BAE için stratejik bağımsızlık ilanıdır. Bu karar, Körfez işbirliğinin eski anlamını yitirdiğini ve ülkelerin farklı eksenlere açılan ayrı jeopolitik aktörler haline geldiğini gösteriyor. BAE'nin mesajı nettir: Sadakat değil esneklik, blok disiplini değil ulusal manevra alanı. Körfez'de artık petrol değil, yön tayini belirleyici olacak ve BAE pusulasını Riyad'a değil, yeni küresel koridorlara çevirmiş durumda.