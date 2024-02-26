BAE\'nin yüzer hastanesi Gazze\'deki yaralılara hizmet vermeye başladı

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ABU Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Mısır'ın kuzey doğusundaki El- Ariş Limanı'nda kurduğu yüzer hastane, İsrail'in Gazze Şeridi'nde yaklaşık 5 aydır devam eden saldırılarında yaralanan Filistinlilerin tedavisi için hizmete girdi.

BAE'nin resmi haber ajansı WAM'ın haberinde, BAE'nin Gazze halkına destek kapsamında El-Ariş Limanı'nda kurulan yüzer hastanesinin, 25 Şubat Pazar itibarıyla gerekli tıbbi desteği sağlamak üzere tedavi hizmetlerine ve Gazze Şeridi'nden yaralıları almaya başladığı bildirildi.

Haberde, hastanede ilk operasyonun yapıldığı bilgisi paylaşılarak, ameliyathane, bakım, radyoloji, laboratuvar, eczane ve tıbbi depoların yanı sıra yoğun bakım ünitelerine sahip 100 yatak kapasiteli yüzer hastanenin, çeşitli uzmanlık alanlarından 100 kişiden oluşan tıbbi ve idari personeliyle hizmet verdiği vurgulandı.

Hastanenin 3 Aralık 2023'te Gazze'de kurulan BAE Sahra Hastanesinin devamı niteliğinde olduğu belirtilen haberde, yüzer hastanede, acil tıbbi müdahale gerektiren durumlara ve kritik vakalara müdahale için helikopter pisti ve deniz botu bulunduğu kaydedildi.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bin 660'ı çocuk, 8 bin 570'i kadın olmak üzere 29 bin 692 Filistinli öldürüldü, 69 bin 879 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 240'ı karadan işgal sürecinde olmak üzere 580 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 403 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana yaşanan çatışmalarda 212 Hizbullah mensubu, 11 Emel mensubu, 12 Filistin İslami Cihad Hareketi ve 12 Hamas Hareketi mensubunun yanı sıra 43 Lübnanlı sivil, 1'i asker 2 Lübnan güvenlik görevlisi, 6 İsrailli sivil ve 11 İsrail askeri hayatını kaybetti.