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BAE, Rusya ve Ukrayna arasında savaş esirleri takasını başarıyla arabuluculuk etti - Son Dakika
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BAE, Rusya ve Ukrayna arasında savaş esirleri takasını başarıyla arabuluculuk etti

BAE, Rusya ve Ukrayna arasında savaş esirleri takasını başarıyla arabuluculuk etti

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Rusya ve Ukrayna arasında yaptıkları arabuluculuk sayesinde yeni bir savaş esirleri takasının gerçekleştiğini bildirdi. BAE Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, arabuluculuk çabalarının başarılı olması için işbirliklerini olumlu karşılayan Rusya ve Ukrayna hükümetlerine teşekkür edildi. BAE'nin arabuluculuk başarısının Rusya ve Ukrayna ile güçlü ilişkilerine dayandığına dikkat çekildi.

31.01.2024 19:05
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Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Rusya ve Ukrayna arasında yaptıkları arabuluculuk sayesinde yeni bir savaş esirleri takasının gerçekleştiğini bildirdi.

BAE Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, BAE'nin, Rusya ve Ukrayna arasında savaş esirleri takası konusunda yaptığı arabuluculuğun başarılı olduğu belirtildi.

Arabuluculuk sayesinde her iki taraftan savaş esirlerinin serbest kaldığı aktarılan açıklamada, arabuluculuk çabalarının başarılı olması için işbirliklerini olumlu karşılayan Rusya ve Ukrayna hükümetlerine teşekkür edildi.

Açıklamada, BAE'nin arabuluculuk başarısının Rusya ve Ukrayna ile güçlü ilişkilerine dayandığına dikkat çekildi.

Abu Dabi'nin Ukrayna krizinin barışçıl yollarla çözülmesi yönündeki çabalarını sürdüreceğine işaret edilen açıklamada, BAE'nin arabuluculuk çabaları doğrultusunda birkaç hafta önce de Rusya ve Ukrayna arasında bir savaş esirleri takasının gerçekleştiği hatırlatıldı.

BAE Dışişleri Bakanlığı, 4 Ocak'taki açıklamasında, "Savaşın başlangıcından bu yana iki taraf arasındaki en büyük esir takaslarından birinin gerçekleştiği" ifade edilmişti.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: BAE, Rusya ve Ukrayna arasında savaş esirleri takasını başarıyla arabuluculuk etti - Son Dakika
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