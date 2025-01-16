BAE, Rusya ve Ukrayna'da 50 Esir Takas Etti

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ABU DABİ, 16 Ocak (Xinhua) -- Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Rusya ve Ukrayna arasında 50 esirin takas edilmesine arabulucuk ederek iki ülke arasındaki gerilimi azaltmaya yönelik devam eden diplomatik çabalarda önemli bir adım atılmasını sağladı.

BAE Dışişleri Bakanlığı'ndan çarşamba günü yapılan açıklamaya göre iki ülkeden de 25'er esirin takas edilmesiyle BAE'nin arabuluculuk çabaları sonucu takas edilen toplam esir sayısı 2.583'e çıktı.

Son takas, BAE'nin 2024'ün başından bu yana gerçekleştirdiği 11. arabuluculuk girişimi oldu.

Açıklamada Rusya ve Ukrayna'ya sergiledikleri işbirliği için teşekkür edilerek ülkenin arabuluculuk kabiliyetlerine duydukları güvenin altı çizildi.

Bakanlık, "Bu arabuluculuk girişiminin başarısı, BAE'nin anlaşmazlığı barışçıl şekilde çözme ve insani sonuçlarını ele alma konusundaki kararlı tutumunu yansıtıyor" dedi.

Rusya ve Ukrayna Aralık ayında da BAE'nin arabuluculuğuyla 150 esiri takas etmişti.