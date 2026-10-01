BAE, Tebük'e acil inen Flydubai olayında terör bağlantısını da soruşturacak - Son Dakika
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BAE, Tebük'e acil inen Flydubai olayında terör bağlantısını da soruşturacak

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BAE Dışişleri, Tebük'e acil inen Flydubai uçağındaki olay için Başsavcılıktan uzman ekip kurulduğunu, soruşturmanın terör bağlantısını da kapsayacağını bildirdi. Bakanlık, soruşturma sonuçlanana kadar spekülasyon ve teyit edilmemiş bilgi paylaşımından kaçınılmasını istedi.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Suudi Arabistan'ın Tebük kentine acil iniş yapan Flydubai yolcu uçağında yaşanan olayın yakından takip edildiğini belirterek, "soruşturmalar tamamlanıp sonuçları açıklanıncaya kadar spekülasyonlardan ve güvenilir olmayan bilgilerin yayılmasından kaçınılması" çağrısında bulundu.

BAE Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Dubai Uluslararası Havalimanı'ndan Tel Aviv'e gitmekte olan ve rotası değiştirilerek Suudi Arabistan'daki Tebük Havalimanı'na güvenli şekilde inen (FZ1073) sefer sayılı "Flydubai" uçağındaki olayı araştırmak üzere Başsavcılıktan uzman üyelerin yer aldığı bir ekibin oluşturulduğu belirtildi.

Bakanlık, soruşturmalar tamamlanıp sonuçlar resmi olarak açıklanıncaya kadar spekülasyonlardan ve teyit edilmemiş bilgilerin paylaşılmasından kaçınılması çağrısında bulundu.

Kokpit içinde yaşanan tartışma nedeniyle uçuş güvenliğini sağlamak amacıyla şirket personelinin müdahalede bulunduğu anımsatılan açıklamada, uçağın BAE siciline kayıtlı ve bayrağını taşıyan bir hava aracı olması sebebiyle, ülke sınırları dışında gerçekleşmiş olsa dahi bu tür olaylarda BAE kanunlarının geçerli olduğu vurgulandı.

Soruşturmanın olayın arka planını, herhangi bir terör faaliyeti ya da yönlendirmeyle bağlantısı bulunup bulunmadığını da kapsayacağı kaydedilen açıklamada, iş birliği ve süreçteki tutumu dolayısıyla Suudi Arabistan makamlarına teşekkür edildi.

-Ne olmuştu?

İsrail basını, Dubai'den Tel Aviv'e hareket eden uçağın Ürdün hava sahasında seyrettiği sırada önce genel acil durum kodu olan "7700", ardından uçağın kaçırıldığını ifade eden "7500" kodunu gönderdiğini duyurmuştu.

Kanal 12 televizyonu, olayın yolcu uçağını kullanan iki pilotun kavga etmesinden kaynaklandığını belirtmiş, uçaktaki yardımcı pilotun Ummanlı olduğunu ve diğer pilotu bıçaklayarak uçağı düşürmeye çalıştığını iddia etmişti.

Umman vatandaşı olduğu öne sürülen yardımcı pilotun kaptan pilotu defalarca bıçakladığı iddiasına yer verilen son haberde, kabin ekibi ve bazı yolcuların kokpit kapısını kırarak içeri girdikleri ve yardımcı pilota müdahale ettikleri ileri sürülmüştü.

İsrail Başbakanı Netanyahu, olayda pilotlardan birinin "uçağı düşürme teşebbüsünde bulunduğuna dair işaretlerin olduğunu" iddia ederken BAE'ye ait hava yolu şirketi Flydubai, Dubai-Tel Aviv seferini yapan uçağın kokpitinde çıkan kavganın sebebinin belirsiz olduğunu bildirmişti.

Kaynak: AA
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