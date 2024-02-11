ABU Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreynli askerler Somali\'de terör saldırısında öldürüldü

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ABU Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Savunma Bakanlığı, Somali'de 3 BAE'li ile bir Bahreynli askerin, "terör saldırısında" öldürüldüğünü duyurdu.

Bakanlığın X platformundan yapılan paylaşımda, "Somali'de terör saldırısına maruz kalan BAE Silahlı Kuvvetleri'nin 3 mensubuyla Bahreynli bir subay hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı." denildi.

Açıklamada, saldırının "iki ülke arasındaki askeri işbirliği çerçevesinde BAE ile Somali arasındaki ikili anlaşma kapsamına giren Somali Silahlı Kuvvetlerinin eğitimi ve yapılandırılmasına yönelik çalışma görevlerini yerine getirirken" yapıldığı belirtildi.

Hayatını kaybeden askerlerin ailelerine taziye mesajına da yer verilen açıklamada, BAE'nin saldırıyı soruşturmak için Somali hükümetiyle koordinasyon ve işbirliği yapmaya devam edeceği kaydedildi.

Somali Cumhurbaşkanı Mahmud, BAE'li askerlere yönelik saldırıyı kınamıştı

Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, başkent Mogadişu'daki bir askeri üsse yapılan ve BAE'den gelen "askeri eğitmenleri" hedef alan saldırıyı kınamıştı.

Mahmud, yazılı açıklamasında, başkentteki Gordan askeri üssündeki BAE'li askeri eğitmenlerin ölümüne yol açan menfur saldırıyı şiddetle kınadığını ifade etmiş, BAE'ye baş sağlığı mesajı ileterek, güvenlik birimlerine acilen soruşturma başlatma talimatı vermişti.

Dün akşam saatlerinde Somali yerel medyasında Gordan askeri üssündeki Somalili askerlerinden birinin çevresindekilere ateş açtığı, aralarında BAE'li üst düzey askerlerin de bulunduğu çok sayıda kişinin öldüğü ya da yaralandığı iddia edilmişti.

Saldırıyı terör örgütü Eş-Şebab üstlenirken, örgüt, saldırıyı yapan kişinin kendisine bağlı intihar eylemcisi olduğunu ileri sürmüştü.