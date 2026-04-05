BAE ve İtalya Arasında Stratejik Görüşme - Son Dakika
BAE ve İtalya Arasında Stratejik Görüşme

05.04.2026 14:08
BAE Devlet Başkanı bin Zayid, İtalya Başbakanı Meloni ile bölgesel gelişmeleri ve ilişkileri görüştü.

ABU Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan, ülkeye resmi ziyarette bulunan İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile bölgesel gelişmeler ve ikili ilişkileri görüştü.

BAE resmi haber ajansı WAM'ın haberine göre, Devlet Başkanı bin Zayid ile İtalya Başbakanı Meloni, başkent Abu Dabi'de bir araya geldi.

Görüşmede, bölgedeki son gelişmeler, bunların güvenlik ve istikrara etkileri ile uluslararası deniz taşımacılığı, enerji arzı ve küresel ekonomi üzerindeki yansımaları ele alındı.

Tarafların ayrıca, BAE'ye yönelik saldırılar ve İran'ın bölgedeki faaliyetleri konusunu değerlendirdiği, bu saldırıların sivilleri, altyapıyı ve egemenliği hedef aldığı ifade edildi.

Meloni'nin, söz konusu saldırıları kınadığı ve BAE ile dayanışma içinde olduklarını vurguladığı aktarıldı.

Görüşmede, iki ülke arasındaki ekonomik ve kalkınma odaklı işbirliği alanları da ele alınarak stratejik ortaklığın güçlendirilmesi yönündeki kararlılık yinelendi.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel BAE ve İtalya Arasında Stratejik Görüşme - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ordu’da 200 kilo kaçak ete el konuldu Ordu'da 200 kilo kaçak ete el konuldu
Kaş’ta Denizin Rengi Değişti Kaş'ta Denizin Rengi Değişti
Irak’ta ABD’li şirketin işlettiği petrol sahasına İHA saldırısı Irak'ta ABD’li şirketin işlettiği petrol sahasına İHA saldırısı
Cezaevinden tahliye olan Mert Hakan Yandaş, PFDK’den gelen haberle sarsıldı Cezaevinden tahliye olan Mert Hakan Yandaş, PFDK'den gelen haberle sarsıldı
İsrail’de savaş karşıtı gösteriye polis müdahalesi İsrail'de savaş karşıtı gösteriye polis müdahalesi
Barcelona nisan ayında şampi... Barcelona nisan ayında şampi...

06:17
Savaşın seyrini değiştirecek iddia: Kendi askerlerini bombaladılar
Savaşın seyrini değiştirecek iddia: Kendi askerlerini bombaladılar
23:15
Sergen Yalçın: Emek çalmaktır bu
Sergen Yalçın: Emek çalmaktır bu
22:06
Fenerbahçe, Galatasaray’ın kaybettiği haftada Beşiktaş’ı uzatmalarda devirdi
Fenerbahçe, Galatasaray'ın kaybettiği haftada Beşiktaş'ı uzatmalarda devirdi
21:40
Köprüden nehre atlayan şahsı ekipler kurtardı
Köprüden nehre atlayan şahsı ekipler kurtardı
21:38
İran’dan düşürülen askeri uçakta ABD askerine ait vücut parçasının tespit edildiği iddiası
İran'dan düşürülen askeri uçakta ABD askerine ait vücut parçasının tespit edildiği iddiası
20:49
Trump, İran’a Hürmüz Boğazı için verdiği süreyi uzattı
Trump, İran'a Hürmüz Boğazı için verdiği süreyi uzattı
