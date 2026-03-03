BAE ve Lübnan'dan İlişkilerde Önemli Gelişmeler - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

BAE ve Lübnan'dan İlişkilerde Önemli Gelişmeler

03.03.2026 16:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BAE Dışişleri Bakanı, Lübnan Başbakanı ile İran'ın saldırılarına karşı bölgede iş birliğini görüştü.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid, Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam ile bölgedeki son gelişmeler ile İran'ın misilleme saldırılarını görüştü.

BAE Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Bin Zayid, çeşitli dost ve kardeş ülke dışişleri bakanları ve başbakanlarıyla telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Görüşmelerde bölgedeki son gelişmeler ile İran'ın, ABD-İsrail saldırılarına karşı Körfez ülkelerine düzenlediği misilleme saldırılar ele alındı.

Hizbullah'ın askeri faaliyetlerinin yasaklanması

Bakanlıktan yapılan bir başka açıklamada ise Bin Zayid'in ayrıca Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam'la telefon görüşmesinde Lübnan hükümetinin, İran'a destek amacıyla İsrail'e misilleme saldırısında bulunan Hizbullah'ın askeri faaliyetlerini yasaklama kararından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Bin Zayid, Hizbullah'ın askeri faaliyetlerinin yasaklanması ile silahlarının devlet kontrolü altına alınmasının Lübnan'ın güvenlik ve istikrarı yolunda önemli bir adım olduğunu vurguladı.

İçinde bulunduğu kritik aşamada BAE'nin, Lübnan'ın yanında olduğunu ifade eden Bin Zayid, Lübnan'ın birliği, egemenliğini ve toprak bütünlüğünü desteklediklerini kaydetti.

Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam, dün, Hizbullah'ın askeri ve güvenlik faaliyetlerinin yasaklandığını, partinin rolünün siyasi alanla sınırlandırıldığını duyurmuştu.

Selam ayrıca orduya, Litani Nehri'nin kuzeyindeki silahların devlet kontrolü altına alınması planını uygulama talimatı vermişti.

İran'ın misilleme saldırıları

İran, ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta başlattığı saldırılara misilleme olarak ABD askeri üslerinin bulunduğu Körfez ülkeleri başta olmak üzere Suriye ve Irak'ta belirlenen hedeflere İHA ve füze saldırıları gerçekleştiriyor.

Tahran, söz konusu saldırılarda "belirli ülkeleri hedef almadığını", yalnızca bölgedeki ABD üslerini vurduğunu açıklasa da saldırılar sivillerin ölümüne ve yaralanmasına, ayrıca havaalanları, limanlar ve farklı binalarda hasara yol açtı.

Kaynak: AA

Birleşik Arap Emirlikleri, Dış Politika, Orta Doğu, Diplomasi, Güvenlik, Güncel, Lübnan, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel BAE ve Lübnan'dan İlişkilerde Önemli Gelişmeler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yunanistan, Fransa’nın “nükleer şemsiyesi“ altına girmeye hazırlanıyor Yunanistan, Fransa'nın "nükleer şemsiyesi" altına girmeye hazırlanıyor
Trump: İran’a kara birliklerini gönderme olasılığını dışlamıyoruz Trump: İran'a kara birliklerini gönderme olasılığını dışlamıyoruz
Nihat Hatipoğlu’nu dahi şaşırtan Fenerbahçe sorusu: 11 yıldır dua ediyoruz, nerede yanlış yapıyoruz Nihat Hatipoğlu'nu dahi şaşırtan Fenerbahçe sorusu: 11 yıldır dua ediyoruz, nerede yanlış yapıyoruz
Gri kategoride aranıyordu Firari eski savcı gizli bölmede yakalandı Gri kategoride aranıyordu! Firari eski savcı gizli bölmede yakalandı
BM uzmanlarından ABD’nin İran saldırılarına sert kınama BM uzmanlarından ABD'nin İran saldırılarına sert kınama
Okul ziyareti yapmak isteyen Sadettin Saran’a Milli Eğitim Bakanlığı’ndan engel Okul ziyareti yapmak isteyen Sadettin Saran'a Milli Eğitim Bakanlığı'ndan engel

17:06
İsrail’in vurduğu Tahran’dan dumanlar yükseliyor Yeni liderin seçileceği binayı vurdular
İsrail'in vurduğu Tahran'dan dumanlar yükseliyor! Yeni liderin seçileceği binayı vurdular
16:51
İran’dan İsrail’e yeni saldırı dalgası
İran'dan İsrail'e yeni saldırı dalgası
16:03
Savaşın en önemli kaybı Dev gemiyi batırdılar
Savaşın en önemli kaybı! Dev gemiyi batırdılar
15:36
Başa geçmek için her yolu deniyor: Rıza Pehlevi, İran halkına laiklik vaat etti
Başa geçmek için her yolu deniyor: Rıza Pehlevi, İran halkına laiklik vaat etti
15:34
İsrail, Tahran’ı bombalıyor Üst düzey bir komutan daha öldürüldü
İsrail, Tahran'ı bombalıyor! Üst düzey bir komutan daha öldürüldü
15:31
Fatma öğretmenin 11 yaşındaki oğluyla ilgili kahreden detay
Fatma öğretmenin 11 yaşındaki oğluyla ilgili kahreden detay
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2026 18:00:19. #7.13#
SON DAKİKA: BAE ve Lübnan'dan İlişkilerde Önemli Gelişmeler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.