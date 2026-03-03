BAE ve Lübnan'dan İlişkilerde Önemli Gelişmeler

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid, Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam ile bölgedeki son gelişmeler ile İran'ın misilleme saldırılarını görüştü.

BAE Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Bin Zayid, çeşitli dost ve kardeş ülke dışişleri bakanları ve başbakanlarıyla telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Görüşmelerde bölgedeki son gelişmeler ile İran'ın, ABD-İsrail saldırılarına karşı Körfez ülkelerine düzenlediği misilleme saldırılar ele alındı.

Hizbullah'ın askeri faaliyetlerinin yasaklanması

Bakanlıktan yapılan bir başka açıklamada ise Bin Zayid'in ayrıca Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam'la telefon görüşmesinde Lübnan hükümetinin, İran'a destek amacıyla İsrail'e misilleme saldırısında bulunan Hizbullah'ın askeri faaliyetlerini yasaklama kararından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Bin Zayid, Hizbullah'ın askeri faaliyetlerinin yasaklanması ile silahlarının devlet kontrolü altına alınmasının Lübnan'ın güvenlik ve istikrarı yolunda önemli bir adım olduğunu vurguladı.

İçinde bulunduğu kritik aşamada BAE'nin, Lübnan'ın yanında olduğunu ifade eden Bin Zayid, Lübnan'ın birliği, egemenliğini ve toprak bütünlüğünü desteklediklerini kaydetti.

Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam, dün, Hizbullah'ın askeri ve güvenlik faaliyetlerinin yasaklandığını, partinin rolünün siyasi alanla sınırlandırıldığını duyurmuştu.

Selam ayrıca orduya, Litani Nehri'nin kuzeyindeki silahların devlet kontrolü altına alınması planını uygulama talimatı vermişti.

İran'ın misilleme saldırıları

İran, ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta başlattığı saldırılara misilleme olarak ABD askeri üslerinin bulunduğu Körfez ülkeleri başta olmak üzere Suriye ve Irak'ta belirlenen hedeflere İHA ve füze saldırıları gerçekleştiriyor.

Tahran, söz konusu saldırılarda "belirli ülkeleri hedef almadığını", yalnızca bölgedeki ABD üslerini vurduğunu açıklasa da saldırılar sivillerin ölümüne ve yaralanmasına, ayrıca havaalanları, limanlar ve farklı binalarda hasara yol açtı.