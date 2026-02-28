BAE'ye İran'dan Füze Saldırısı

(ANKARA) - Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Savunma Bakanlığı, başkent Abu Dabi'de İran'dan fırlatılan birkaç füzenin engellendiği, düşen şarapnel parçaları nedeniyle en az bir kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Bakanlık, saldırının ulusal egemenliğin ve uluslararası hukukun açık bir ihlali olduğunu belirterek, karşılık verme hakkının saklı tutulduğunu açıkladı.

Birleşik Arap Emirlikleri Savunma Bakanlığı, yaptığı açıklamada ülkenin İran balistik füzeleriyle hedef alındığını ve hava savunma sistemlerinin bunlardan "birkaçını" başarıyla engellediğini bildirdi.

Abu Dabi'deki bir yerleşim bölgesine şarapnel düşmesinin bazı maddi hasara ve Asya uyruklu bir kişinin ölümüne yol açtığı belirtilen açıklamada, "Bu saldırıyı en sert şekilde kınayan bakanlık, devletin sivil hedeflere, tesislere ve ulusal kurumlara yönelik saldırıları kesinlikle reddettiğini vurgulayarak, bu tür eylemlerin tehlikeli bir tırmanış ve sivillerin güvenliğini ve emniyetini tehdit eden, istikrarı baltalayan korkakça bir eylem olduğunu belirtti" ifadelerine yer verildi.

İran'ın saldırısının ulusal egemenliğin ve uluslararası hukukun açık bir ihlali olduğu belirtilen açıklamada, buna karşılık verme ve ülke topraklarının korunması için gerekli tüm önlemleri alma hakkınıh saklı tutulduğu vurgulanarak, BAE'nin "her türlü tehditle başa çıkmaya tamamen hazır ve istekli" olduğu kaydedildi.