Baerbock'tan Gazze'ye Yardım Çağrısı - Son Dakika
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Baerbock'tan Gazze'ye Yardım Çağrısı

Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock, Gazze'ye insani yardım için sınır kapılarının açılmasını istedi.

11.11.2024 00:46
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Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, İsrail'e Gazze'ye açılan tüm sınır kapılarının insani yardım için açılması çağrısında bulundu.

Annalena Baerbock, yaptığı açıklamada, kış yaklaşırken gıda, su, ilaç, hijyen ürünleri ve çadırların Gazze'deki insanlara ulaşmasından daha acil bir durum olamayacağını belirterek, "Bunun için Gazze'ye açılan tüm sınır kapılarının insani yardım için açılması gerekmektedir. Bu mazeret olmaksızın gerçekleştirilmelidir. İsrail hükümeti bu konuda ölçülü olmalıdır." dedi.

Son 12 ayda Gazze'ye çok çok az yardım ulaşabildiğine işaret eden Baerbock, "Gazze'de yaşayan 2 milyondan fazla insanın büyük çoğunluğu akut beslenme yetersizliğinden muzdarip ve hayal bile edilemeyecek koşullarda yaşıyor. Binlerce çocuk enkazın arasında ebeveynsiz ve acılar içinde oturuyor. Dünyanın başka hiçbir yerinde bu kadar küçük bir alanda bu kadar çok amputasyonlu çocuk yoktur. Gazze'nin büyük bir kısmı moloz yığınına dönmüş durumda." diye konuştu.

İsrail'in "meşru müdafaa" hakkının uluslararası insancıl hukuk tarafından sınırlandırıldığını vurgulayan Baerbock, "Bu, insani yardım erişiminin her zaman sağlanması ve asla bir savaş aracı haline gelmemesi gerektiği gerçeğini de içerir. Defalarca verilen sözler yerine getirilmemiştir." ifadelerini kullandı.

Baerbock, çatışmaların sona ermesi ve ateşkes konusunda ciddi çalışmalar yapılması gerektiğini yineleyerek ateşkes olmadan ölümlerin durmayacağını, acıların sona ermeyeceğini kaydetti.

Kaynak: AA

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