Baerbock: UNIFIL'e Saldırı Uluslararası Hukuku İhlaldir - Son Dakika
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Baerbock: UNIFIL'e Saldırı Uluslararası Hukuku İhlaldir

Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock, UNIFIL askerlerine saldırıları kınayarak uluslararası hukuka vurgu yaptı.

23.10.2024 12:48
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Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) askerlerine yönelik her türlü kasıtlı saldırının, uluslararası insancıl hukukun ihlali olduğunu söyledi.

Annalena Baerbock, Lübnan'ın başkenti Beyrut'u ziyaretinde yaptığı açıklamada, İsrail'in UNIFIL askerlerine yaptığı saldırılar hakkında, "BM Barış Gücü askerlerine yönelik her türlü kasıtlı saldırı, uluslararası insancıl hukukun ihlalidir." dedi.

UNIFIL askerlerine desteklerini yineleyerek "Çatışmaya siyasi bir çözüm bulunması için onlara ihtiyaç var." diyen Baerbock, İsrail'in operasyonlarını meşru müdafaa ve uluslararası insancıl hukukun sınırları içerisinde yürütmesi, masum sivillerin hayatlarını koruması gerektiğini vurguladı.

Lübnan'daki insani durumun her geçen gün daha vahim bir hal aldığına işaret eden Baerbock, "Yüz binlerce insan son kalan eşyalarıyla birlikte kaçıyor, çocuklar ebeveynlerinden ayrılıyor, hastaneler kapasitelerinin sınırında çalışıyor. Lübnan çöküşün eşiğinde." ifadelerini kullandı.

ABD, Avrupa ve Arap dünyasındaki partnerleriyle hem İsrail'in hem de Lübnan'ın meşru güvenlik çıkarlarını koruyan uygulanabilir bir diplomatik çözüm üzerinde çalışılması gerektiğini kaydeden Baerbock, şunları söyledi:

"Ülkenin tamamen istikrarsızlaştırılması, Orta Doğu'daki tüm devletler arasında dini çeşitliliği en fazla olan toplum ve aynı zamanda tüm bölge için ölümcül olacaktır. Barışın anahtarı 1701 sayılı BM kararının tam olarak uygulanmasında yatmaktadır ve Lübnan silahlı kuvvetleri de burada önemli bir rol oynamaktadır. Beyrut'ta ve ardından Paris'teki Lübnan konferansında yapacağım görüşmelerde, bu zorlu yolda nasıl ilerleme kaydedebileceğimizi ve aynı zamanda insani acıların hafifletilmesine nasıl yardımcı olabileceğimizi araştırmak istiyorum."

Kaynak: AA

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