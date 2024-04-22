Bafra'da yapılan atıcılık müsabakasında başarılı sonuçlar elde edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bafra'da yapılan atıcılık müsabakasında başarılı sonuçlar elde edildi

Bafra\'da yapılan atıcılık müsabakasında başarılı sonuçlar elde edildi

Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen Havalı Silahlar Türkiye Bölgesel Egemenlik Kupası'nda Bafra Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcuları başarılı sonuçlar elde etti. Müsabakaya 150 sporcu katıldı ve 7 sporcumuz dereceye girdi. Bu başarıyla sporcularımız, Temmuz ayında Trabzon'da düzenlenecek olan Bölgesel Türkiye Kupası Şampiyonası'na katılma hakkı kazandı. Detaylar haberimizde.

22.04.2024 19:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Bafra ilçesinde, Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu'nun faaliyet programında yer alan, Havalı Silahlar Türkiye Bölgesel Egemenlik Kupası, Bafra Şehit Mustafa Serin Atış Poligonu'nda yapıldı.

Müsabaka çeşitli illerden 150 sporcunun katılımıyla gerçekleşti.

Bafra Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü'nün (GSK) 7 sporcusu, atışlarda başları elde etti.

Bu organizasyonda başarılı olan sporcular, temmuz ayında Trabzon'da düzenlenecek olan Bölgesel Türkiye Kupası Şampiyonası'na katılma hakkı kazandı.

Havalı Tüfek branşında Yıldız A Kadınlar kategorisinde ikincilik ve üçüncülük, Minik Kadınlar kategorisinde birincilik, Havalı Tabanca branşında Genç Kadınlar kategorisinde ikincilik, Minik Kadınlar kategorisinde ikincilik elde ettiler.

Havalı Tüfek kategorisinde Yıldız A Kadınlarda Tuğsem Ecrin Avcı ikinci, Sümeyye Kalender ise üçüncü sırayı aldı.

Minik Kadınlarda ise Almila Elif Yüksel birinci oldu.

Havalı Tabanca kategorisinde Genç Kadınlar Tabanca dalında Ezginur Türkmen şampiyon olan olarak ve Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi (TOHM) barajını bir kez daha geçti, yurt dışı milli takım barajını çok az bir puan farkıyla kaçırdı.

Minik Kadınlar Tabanca kategorisinde Aysima Liman ikinci sırayı elde etti.

Bafralı sporculara, ödüllerini Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi Osman Kulaberoğlu verdi.

Bafra Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcularının gösterdikleri başarılar ile gurur duyduklarını ifade eden Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, daha nice başarılarda kendilerinin destekçisi olmayı sürdüreceklerini belirtti.

Kaynak: AA

Mustafa Serin, Türkiye, Samsun, Bafra, Spor, Gsk, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bafra'da yapılan atıcılık müsabakasında başarılı sonuçlar elde edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:15 Steinmeier önce İlber Ortaylı’yla müze gezdi, sonra Boğaz Turu yaptı Steinmeier önce İlber Ortaylı'yla müze gezdi, sonra Boğaz Turu yaptı
19:13 İşte bölgenin kaderini değiştirecek Kalkınma Yolu Projesi’nin detayları İşte bölgenin kaderini değiştirecek Kalkınma Yolu Projesi'nin detayları
19:01 Canlı anlatım Sivas’ta tempo bir an olsun düşmüyor Canlı anlatım! Sivas'ta tempo bir an olsun düşmüyor
18:56 Çok sayıda kuryenin aynı anda sipariş getirdiği adreste oturan işletmeci sessizliğini bozdu Çok sayıda kuryenin aynı anda sipariş getirdiği adreste oturan işletmeci sessizliğini bozdu
17:38 İsmailağa Cemaati’nin lideri Hasan Kılıç hayatını kaybetti İsmailağa Cemaati'nin lideri Hasan Kılıç hayatını kaybetti
19:31 Arda Güler, takım arkadaşlarıyla halay çekti Arda Güler, takım arkadaşlarıyla halay çekti
17:37 Dursun Özbek: Federasyon, 18 Temmuz’daki seçim tarihini değiştirmek istemiyor Dursun Özbek: Federasyon, 18 Temmuz'daki seçim tarihini değiştirmek istemiyor
17:36 İzmir’de askeri alanda yapılan imha çalışması paniğe neden oldu İzmir'de askeri alanda yapılan imha çalışması paniğe neden oldu
17:23 Trabzonspor, Fenerbahçeli futbolculara işlem yapılmamasına tepki gösterdi Trabzonspor, Fenerbahçeli futbolculara işlem yapılmamasına tepki gösterdi
17:11 Galibiyet sevincini abarttı İngiliz Rugby yıldızı Bradman Best, canlı yayında takım arkadaşının eşini öpmeye çalıştı Galibiyet sevincini abarttı! İngiliz Rugby yıldızı Bradman Best, canlı yayında takım arkadaşının eşini öpmeye çalıştı
16:51 Depremzedelerin yardım malzemelerini evine götüren emniyet müdürü, kalp krizinden hayatını kaybetti Depremzedelerin yardım malzemelerini evine götüren emniyet müdürü, kalp krizinden hayatını kaybetti
16:47 Ankara’da lunaparkta çalışan 16 yaşındaki gence oyun aracı çarptı Ankara'da lunaparkta çalışan 16 yaşındaki gence oyun aracı çarptı
16:27 Türkiye ile Irak arasında Kalkınma Yolu Anlaşması imzalandı Türkiye ile Irak arasında Kalkınma Yolu Anlaşması imzalandı
15:30 Müge Anlı’da şaşkına çeviren olay 29 yaşındaki kadın, 19 yaşındaki üvey oğluyla kaçtı Müge Anlı'da şaşkına çeviren olay! 29 yaşındaki kadın, 19 yaşındaki üvey oğluyla kaçtı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2024 20:30:29. #1.13#
SON DAKİKA: Bafra'da yapılan atıcılık müsabakasında başarılı sonuçlar elde edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement