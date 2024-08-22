Bafra Belediyesi Modern Kamyon ve Tır Garajını Hizmete Açtı - Son Dakika
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Bafra Belediyesi Modern Kamyon ve Tır Garajını Hizmete Açtı

Bafra Belediyesi Modern Kamyon ve Tır Garajını Hizmete Açtı

Bafra Belediyesi, ilçede yaşanan trafik sorununu çözmek amacıyla modern kamyon ve tır garajını hizmete açtı. Garaj, araç bakım ve yıkama alanlarıyla birlikte 208 araç kapasitesine sahip.

22.08.2024 13:47
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Bafra Belediyesi, modern kamyon ve tır garajının hizmete açıldığını duyurdu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 50 dönümlük alanda yapılan modern kamyon ve tır garajı ilçede yaşanılan trafik sorununu ortadan kaldıracak.

Orta Ölçekli Sanayi Sitesi alanının ön tarafında hayata geçirilen 208 araç kapasiteli kamyon ve tır garajı bünyesinde araç bakım ve yıkama alanları yer alıyor.

Tır parkında ayrıca 153 metrekare alanda yönetici odası, lokal ve mescit yer alıyor.

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, garajın hayırlı olmasını dileyerek, şunları kaydetti:

"Bafra'da gelenler hariç 400 tane tır var. Her gün çok sayıda tır, kamyon ve tehlikeli madde taşıyan tanker ilçeye giriş çıkış yapıyor. Tırlar, kamyonlar mahalle aralarında, cadde ve sokaklarda, eğitim kurumlarının yakınlarında park ediyor. Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) ve ilgili kurumlarla gerekli yazışmalarımızı gerçekleştirdik, ilçe merkezinde bulunan tüm tırların ve kamyonların parkımıza taşınmasını sağlayacağız, Yeni kamyon ve tır garajı tır parkının bekçisi ve güvenlik kameraları ile tamamen güvenli bir şekilde hizmet veriyor. Firma sahiplerimiz ve şoför arkadaşlarımız gözleri arkada kalmadan modern kamyon ve tır garajımızın hizmetlerinden yararlanabilirler."

Öte yandan, yeni kamyon ve tır garajının hizmete geçmesiyle birlikte, şehir merkezine park eden tır ve kamyonlara cezai işlem uygulanacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bafra Belediyesi Modern Kamyon ve Tır Garajını Hizmete Açtı - Son Dakika

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