Bafra'da Anneler Günü Etkinliği - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bafra'da Anneler Günü Etkinliği

Bafra\'da Anneler Günü Etkinliği
10.05.2026 11:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bafra'da otizmli bireyler ve anneleri için düzenlenen etkinlikte duygusal anlar yaşandı.

Samsun'un Bafra ilçesinde, Anneler Günü dolayısıyla otizmli bireyler ve anneleri için "En Güçlü Kahramanlar: Annelerimiz" sloganıyla program düzenlendi.

Bafra Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, otizmli gençler, anneleri ve kurum personeli bir araya geldi.

Programda, otizmli bireyler gönüllü gençlerin desteğiyle hazırladıkları taş boyama hediyeleri annelerine hediye etti.

Müzik öğretmeni Samet Türe'nin bağlaması eşliğinde türkülerin söylendiği programda, otizmli gençler ve anneleri bir süre eğlendi.

Gençlerin anneleri için okuduğu şiirler programda duygusal anlar yaşattı.

Bafra Otizmliler Derneği Başkanı Nihal Arslan, kendileri için en büyük hediyenin anlaşılmak olduğunu belirterek, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

Pasta kesimi ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona eren etkinliğin ardından Gençlik Merkezi yetkilileri, özel gereksinimli bireylere ve ailelerine yönelik destek programlarının süreceğini bildirdi.

Bafra Gençlik Merkezi Müdürü Selim Erdoğan, yaptığı açıklamada, otizmli çocukların annelerinin sabır ve şefkatin en güçlü temsilcisi olduğunu vurguladı.

Selim Erdoğan, "Annelerimizin yıl boyunca verdiği sessiz mücadeleyi bugün bir nebze de olsa görünür kılmak istedik. Onların her zorlukta sergilediği bu fedakarlık, toplumumuzun dayanışma ruhunu en güzel şekilde yansıtmaktadır. Gençlik Merkezi olarak, özel yürekli annelerimizin her zaman yanlarında olmaya ve hayatlarını kolaylaştıracak projeler üretmeye devam edeceğiz." dedi.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bafra'da Anneler Günü Etkinliği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hamaney’in vurulduğu o anlar ilk kez anlatıldı: Belinden ve bacağından yaralandı Hamaney’in vurulduğu o anlar ilk kez anlatıldı: Belinden ve bacağından yaralandı
Kadıköy’de galeri önündeki araçlar alev alev yandı Zarar çok büyük Kadıköy'de galeri önündeki araçlar alev alev yandı! Zarar çok büyük
Türkiye’den Doğu Akdeniz hamlesi Komşu’da büyük panik var Türkiye'den Doğu Akdeniz hamlesi! Komşu'da büyük panik var
TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya görevden alındı TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya görevden alındı
Resmi Gazete’de dikkat çeken atama Zikrullah Erdoğan, 33 yaşında genel müdür oldu Resmi Gazete'de dikkat çeken atama! Zikrullah Erdoğan, 33 yaşında genel müdür oldu
Ankara pavyonlarına operasyon Neredeyse her milletten kadın vardı Ankara pavyonlarına operasyon! Neredeyse her milletten kadın vardı

11:29
Kılıçdaroğlu, kendisine yumruk atan isimle 7 yıl sonra helalleşti: En büyük pişmanlığım
Kılıçdaroğlu, kendisine yumruk atan isimle 7 yıl sonra helalleşti: En büyük pişmanlığım
11:12
Anayasa değişti Kim öldürülürse otomatik nükleer saldırı başlayacak
Anayasa değişti! Kim öldürülürse otomatik nükleer saldırı başlayacak
11:12
“İş bittikten sonra ihale“ iddiası Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’a soruşturma izni verildi
"İş bittikten sonra ihale" iddiası! Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'a soruşturma izni verildi
11:02
Galatasaray bayrağını ezmek istemeyince saldırıya uğradı
Galatasaray bayrağını ezmek istemeyince saldırıya uğradı
10:13
İran saldırıya hazır Devrim Muhafızları hedef alınacak noktaları duyurdu
İran saldırıya hazır! Devrim Muhafızları hedef alınacak noktaları duyurdu
09:38
Şampiyonluk kutlamasında skandal Metroda yaşlı adama saldırdılar
Şampiyonluk kutlamasında skandal! Metroda yaşlı adama saldırdılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2026 11:45:41. #7.13#
SON DAKİKA: Bafra'da Anneler Günü Etkinliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.