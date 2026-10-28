Bafra\'da Cumhuriyet Yürüyüşü sona erdi, Atatürk\'ün makam aracı benzeri gezdirildi

Bafra'da Cumhuriyet Yürüyüşü sona erdi, Atatürk'ün makam aracı benzeri gezdirildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bafra'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için düzenlenen Cumhuriyet Yürüyüşü, Eski Meydan'dan 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na ulaştı. Atatürk'ün Samsun'a çıktığı makam aracının benzeri de sokaklarda gezdirildi; kutlamalar 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndaki resmi programla sürecek.
Samsun'un Bafra ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Cumhuriyet Yürüyüşü gerçekleştirildi.
?Bafra Kaymakamlığı tarafından hazırlanan program kapsamında Bafra Eski Meydan'dan başlayan Cumhuriyet Yürüyüşü, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda sona erdi.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıktığı makam aracının benzeri de Bafra sokaklarında gezdirildi.
?Kutlamalar, yarın 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenecek resmi kutlama programıyla devam edecek.
Etkinliğe Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, Bafra Kaymakamı Mustafa Altınpınar, Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.
Kaynak: AA
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