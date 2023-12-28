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Bafra'da Enişte Tarafından Bıçaklanarak Öldürülen Genç - Son Dakika
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Bafra'da Enişte Tarafından Bıçaklanarak Öldürülen Genç

Samsun'un Bafra ilçesinde Semih Asılkefeli, eniştesi Ersin K. tarafından çıkan tartışma sonucu bıçaklanarak öldürüldü. Olayın ardından Ersin K. ve yanında olduğu belirtilen T.E.K. gözaltına alındı.

Bafra\'da Enişte Tarafından Bıçaklanarak Öldürülen Genç
28.12.2023 - 14:37,  Güncelleme: 14:38
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SAMSUN'un Bafra ilçesinde Semih Asılkefeli (22), eniştesi Ersin K. (42) tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Olay, Bafra ilçesi Çilhane Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Semih Asılkefeli ile ablasının eşi Ersin K. arasında tartışma çıktı. Ailevi nedenlerden dolayı çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Ersin K., Asılkefeli'yi bıçakladı. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırılan, ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilen Semih Asılkefeli müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ersin K. ve kavga sırasında yanında olduğu belirtilen T.E.K. (17) polis tarafından gözaltına alındı.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Bafra'da Enişte Tarafından Bıçaklanarak Öldürülen Genç - Son Dakika
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