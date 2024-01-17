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Samsun'un Bafra ilçesinde gözaltına alınan hırsızlık şüphelisi tutuklandı - Son Dakika
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Samsun'un Bafra ilçesinde gözaltına alınan hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Samsun'un Bafra ilçesinde bulunan bir ortaokulda eksik para fark edilmesi üzerine yapılan ihbar sonucunda hırsızlık şüphelisi gözaltına alındı. Polis ekipleri, güvenlik kamera kayıtlarından şüphelinin eşkalini belirledi ve ikametinde yakaladı. Şüpheli, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı.

Samsun\'un Bafra ilçesinde gözaltına alınan hırsızlık şüphelisi tutuklandı
17.01.2024 - 15:08,  Güncelleme: 15:09
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Samsun'un Bafra ilçesinde gözaltına alınan hırsızlık şüphelisi tutuklandı.

Altınyaprak Mahallesi'ndeki bir ortaokuldaki odada bulunan paranın eksik olduğunu fark eden yetkililer, polise ihbarda bulundu.

Okula giden Bafra ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kamera kayıtlarından hırsızlık şüphelisinin eşkalini tespit etti.

Ekipler, şüpheli Ö.Ş'yi Tabakhane Mahallesi'ndeki ikametinde gözaltına aldı.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyeye çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Samsun'un Bafra ilçesinde gözaltına alınan hırsızlık şüphelisi tutuklandı - Son Dakika
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