Bafra'da Marketlerde Denetim Yapıldı

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Samsun'un Bafra ilçesinde zabıta ekiplerince marketlerde denetim gerçekleştirildi.

Bafra Belediyesinden yapılan açıklamada, Belediye Başkanı Hamit Kılıç'ın talimatı doğrultusunda Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin zincir ve yerel marketlerde satılan ürünlerin son kullanma tarihi, fiyat ile etiket uyuşmazlığı kontrollerini sürdürdüğü belirtildi.

İlçe genelinde 61 zincir ve yerel markete yönelik denetimde son kullanma tarihi geçmiş 51 et ve süt ürününe el konularak imha ve cezai işlem için İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerine teslim edildiği aktarılan açıklamada, denetimlerin devam edeceği kaydedildi.