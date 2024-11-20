Bafra'da Motosiklet Denetimi: 3 Kişiye Ceza

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Samsun'un Bafra ilçesinde motosikletlere yönelik uygulama yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Bafra Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekipleri, İsmet Paşa ile İshaklı mahallelerinde motosiklet sürücülerine yönelik kask, ehliyet, araç plaka ve tescilsiz olduğu düşünülen araçlara yönelik ise denetim yaptı.

Ekipler, uygulamada 22 motosikleti kontrol edilip, kasksız motosiklet kullanmaktan 3 kişiye 2 bin 70 lira cezai işlem uyguladı.