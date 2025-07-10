Samsun'un Bafra ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu sürücüler yaralandı.
Ş.G. (45) idaresindeki (45) 16 RT 028 plakalı otomobil, Doğankaya Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi yolunda, B.K'nin (27) kullandığı 34 FHJ 012 plakalı otomobille çarpıştı.
Yaralanan sürücüler, ambulanslarla Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Bafra'da Otomobil Çarpışması: İki Sürücü Yaralı - Son Dakika
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