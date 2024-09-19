Samsun'un Bafra ilçesinde şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi.
Sabah saatlerinde başlayan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Hacınabi, İsmet Paşa, İshaklı, Kavakpınar ve Emirefendi mahallelerindeki otogar kavşağında yağış yüzünden oluşan su birikintileri nedeniyle sürücüler ve yayalar güçlük yaşadı.
Samsun Büyükşehir Belediyesi ekipleri, tıkanan rögarları açarken, su birikintilerinin yoğun olduğu yerlerde çalışmalar başladı.
Son Dakika › Güncel › Bafra'da Şiddetli Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?