Samsun'un Bafra ilçesinde bir kişiyi silahla yaralayan şüpheli tutuklandı.
Cumhuriyet Mahallesi Cumhuriyet Meydanı'nda 14 Ağustos'ta çıkan silahlı kavgada Sebahattin K'yi (41) silahla yaralayan Recep L'nin (54) emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Yaralanan Sebahattin K'nin ise hastaneden taburcu edildiği öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Bafra'da Silahlı Yaralama: Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
