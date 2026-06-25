Bafra'da Traktör Devrildi, Çiftçi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Bafra'da Traktör Devrildi, Çiftçi Hayatını Kaybetti

Bafra\'da Traktör Devrildi, Çiftçi Hayatını Kaybetti
25.06.2026 17:34
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Samsun'un Bafra ilçesinde devrilen traktörünün altında kalan Nuri Seven yaşamını yitirdi.

SAMSUN'un Bafra ilçesinde seyir halindeyken devrilen traktörünün altında kalan çiftçi Nuri Seven (45), yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 16.00 sıralarında, Bafra ilçesi Göltepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Nuri Seven'in hakimiyetini kaybettiği 55 ACC 467 plakalı traktör, kontrolden çıkıp tarlaya yuvarlandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde, ters dönen traktörün altında kalan Nuri Seven'in hayatını kaybettiği belirlendi. Çiftinin cenazesi, Bafra Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

3. Sayfa, Güncel, Samsun, Bafra, Yaşam, Kaza, Son Dakika

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