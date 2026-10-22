Bafra'da Turizm Fakültesi öğrencilerine tarihi ve doğal alan gezisi düzenlendi - Son Dakika
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Bafra'da Turizm Fakültesi öğrencilerine tarihi ve doğal alan gezisi düzenlendi

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Bafra\'da Turizm Fakültesi öğrencilerine tarihi ve doğal alan gezisi düzenlendi
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Bafra'da Turizm Fakültesi öğrencileri İkiztepe Ören Yeri ve Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'ni gezdi. Bafra Gençlik Merkezi ve Bafra Yurt Müdürlüğü koordinasyonundaki gezide öğrencilere arkeoloji, ekoturizm ve kuş gözlemciliği bilgisi verildi.

Samsun'un Bafra ilçesinde Turizm Fakültesi öğrencilerine yönelik tarihi ve doğal alanları kapsayan gezi programı gerçekleştirildi.

Bafra Gençlik Merkezi ile Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü Bafra Yurt Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen programda öğrenciler, Eski Tunç Çağı ile Erken Hitit dönemi yerleşim izleri taşıyan İkiztepe Ören Yeri ile UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'ni ziyaret etti.

İkiztepe Höyüğü'nde Bafra Arkeoloji Müzesi Sorumlusu Hasan Dikmen tarafından bilgilendirilen öğrencilere, gezinin ikinci durağı olan deltada ise Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği yetkililerince ekoturizm, kuş gözlemciliği ve sürdürülebilir turizm konularında saha bilgisi aktarıldı.

Bafra Gençlik Merkezi Müdürü Selim Erdoğan, gezinin amacının Turizm Fakültesi öğrencilerinin ilçenin tarihi ve doğal potansiyelini tanımaları olduğunu belirterek, "Gezinin amacı, Turizm Fakültesi öğrencilerinin Bafra'nın tarihi ve doğal turizm potansiyelini tanımaları ve mesleki farkındalık kazanmalarıdır. Bafra'mızın tarihi ve kültürel zenginliklerini gençlere tanıtmak amacıyla yıl boyunca bu tarz geziler düzenlemeye devam edeceğiz." dedi.

Bafra Yurt Müdürü Muhammet Emin Albayrak ise "Gençlerin sosyal ve kültürel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen geziye katılan öğrencilerime teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Öğle yemeği ikramının ardından hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona eren programa, Bafra Arkeoloji Müzesi Sorumlusu Hasan Dikmen, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği yetkilileri ile Bafra Turizm Fakültesi öğrencileri katıldı.

Kaynak: AA
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