Bafra'da Uyuşturucu Operasyonu: Bir Tutuklama

Güncel

Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Bafra Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu satıcıların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda ekipler, Mevlana Mahallesi'nde O.M'ye ait adreste yaptıkları aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirdi.

Gözaltına alınan O.M, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.