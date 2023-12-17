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Bafra'da uyuşturucu operasyonu: Şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı - Son Dakika
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Bafra'da uyuşturucu operasyonu: Şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyonda, bir evde yapılan aramada kubar esrar ve kenevir tohumu ele geçirildi.

Bafra\'da uyuşturucu operasyonu: Şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
17.12.2023 - 10:47,
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Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı, Bafra JASAT, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Kaygusuz Mahallesi'nde A.K'ye (52) ait eve operasyon düzenledi.

İkamette yapılan aramada 17,49 gram kubar esrar, 89,44 gram kenevir tohumu ile hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli A.K, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
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Kenevir, Samsun, Bafra, Son Dakika

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