Bafra'da Yeni Yağmur Suyu Hattı İle Su Baskını Sorununa Çözüm - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bafra'da Yeni Yağmur Suyu Hattı İle Su Baskını Sorununa Çözüm

Bafra\'da Yeni Yağmur Suyu Hattı İle Su Baskını Sorununa Çözüm

Bafra Belediyesi, Kızılırmak Sanayi Sitesi'nde yeni yağmur suyu hattı çalışmaları başlattı.

05.10.2024 13:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bafra Belediyesi, kış aylarında su baskını sorunu yaşayan Kızılırmak Sanayi Sitesi'nde yeni yağmur suyu hattı için çalışmalara başladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (SASKİ) ile iş paylaşımı içinde yürütülen çalışmalar kapsamında Kızılırmak Sanayi Sitesi'nde 800 milimetre boru çapında yaklaşık 250 metre uzunluğunda yeni yağmur suyu hattı ile Fatih Mahallesi Molla Osmanoğlu Sokak'ta tıkalı olan atık su şebekesinde 300 milimetre boru çapında 150 metre mesafeli güzergahta büz döşeme çalışmasını eş zamanlı olarak gerçekleştiriliyor.

Su baskını, taşkın ve mağduriyetlerin önüne geçmek amacıyla yapımı devam eden yağmur suyu hattı döşeme çalışmalarını inceleyen Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, ilçenin birçok noktasında altyapı ve üstyapıyı güçlendirmek amacıyla çalışmaların sürdürüldüğünü belirtti.

Her yağmur yağdığında esnafın yaşadığı kaygı ve sıkıntıyı ortadan kaldırmayı hedeflediklerini belirten Kılıç, "Günü kurtaran geçici işlemler yerine nihai çözüm odaklı çalışmalar hayata geçirme gayretindeyiz. Kızılırmak Sanayi Sitemiz, yeni yağmur suyu hattı ile problemlerden kurtulmuş olacak. Bütün bu çalışmaları Büyükşehir Belediyemiz ile uyum ve iş birliği anlayışıyla gerçekleştiriyoruz." ifadesini kullandı.

Kılıç, Kızılırmak Sanayi Sitesi ve Fatih Mahallesi'nde esnaf ve vatandaşlarla da bir araya gelerek, çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Hamit Kılıç, su baskını, Kızılırmak, Ekonomi, Güncel, Emlak, Yaşam, Bafra, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bafra'da Yeni Yağmur Suyu Hattı İle Su Baskını Sorununa Çözüm - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:56 2 kadını katleden Semih Çelik’in videosu ortaya çıktı Anlattıkları tüyler ürpertiyor 2 kadını katleden Semih Çelik'in videosu ortaya çıktı! Anlattıkları tüyler ürpertiyor
14:36 Beyoğlu sapığından pes dedirten savunma: Cebine para sıkıştırdım Beyoğlu sapığından pes dedirten savunma: Cebine para sıkıştırdım
14:20 DEM Partililerle neden tokalaştı Bahçeli’den ezber bozan sözler DEM Partililerle neden tokalaştı? Bahçeli'den ezber bozan sözler
13:14 İki kadını vahşice katleden ’sur canisi’nin babası konuştu: Biri sevgilisi, diğeri arkadaşıydı İki kadını vahşice katleden 'sur canisi'nin babası konuştu: Biri sevgilisi, diğeri arkadaşıydı
12:40 Vatandaşa neler yedirmişler neler İşte gıdada yapılan oyunların illere göre dağılımı Vatandaşa neler yedirmişler neler! İşte gıdada yapılan oyunların illere göre dağılımı
18:50 Bu kız isteme töreni bildiklerinizden değil, görenlerin ağzı açık kaldı Bu kız isteme töreni bildiklerinizden değil, görenlerin ağzı açık kaldı
18:29 12 araca çarpıp 3 kişiyi yaralayan sürücü, cipi galeriden çalmış 12 araca çarpıp 3 kişiyi yaralayan sürücü, cipi galeriden çalmış
18:14 Kocasına sinirlendi, kendini 6. kattan attı Kocasına sinirlendi, kendini 6. kattan attı
18:12 Hollandalı eski futbolcu Khalid Boulahrouz, Türk futbolunu yerden yere vurdu Hollandalı eski futbolcu Khalid Boulahrouz, Türk futbolunu yerden yere vurdu
17:51 Videoyu izlemeniz lazım Kullandığı penaltı maçın önüne geçti Videoyu izlemeniz lazım! Kullandığı penaltı maçın önüne geçti
17:43 Prof. Dr. Zafer Cantürk, dünyanın en etkili bilim insanları listesinde yer aldı Prof. Dr. Zafer Cantürk, dünyanın en etkili bilim insanları listesinde yer aldı
17:36 Şahan Gökbakar ve kardeşine 10 yıla kadar hapis istemi Şahan Gökbakar ve kardeşine 10 yıla kadar hapis istemi
17:24 Aç gözlülükte son nokta Bu ev için istenen kirayı duyunca “Yok artık“ diyeceksiniz Aç gözlülükte son nokta! Bu ev için istenen kirayı duyunca "Yok artık" diyeceksiniz
17:20 Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Merih Demiral’ın heykelini diktirdi Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Merih Demiral'ın heykelini diktirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2024 15:12:08. #1.11#
SON DAKİKA: Bafra'da Yeni Yağmur Suyu Hattı İle Su Baskını Sorununa Çözüm - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement