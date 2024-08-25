Güncel

Bafra Ovası'nda tarım arazileri sular altında

SAMSUN - Samsun'da etkili olan sağanak yağış sonucu Bafra Ovası'nda tarım arazileri sular altında kaldı.

Samsun'un merkez ve ilçelerinde etkili olan sağanak yağış sonrası Bafra ilçesinde sokaklar göle dönerken verimli tarım arazilerinin bulunduğu Bafra Ovası'nda bazı tarlalarda su birikintileri meydana geldi. Sel sularından etkilenen Harız Mahallesi'nde üreticiler özellikle çeltik tarlalarının sular altında kaldığı söyledi.

"Böyle bir yağmur görmedim"

Harız Mahallesi sakinlerinden Ahmet Yeşilbaş, "Aşağı yukarı 2 saat yağmur yağdı. Ben yakın zamanda böyle bir yağmur görmedim. Yukarılardan gelen sular hep mahallemize geldi. Tarım arazileri suyun altında kaldı. Özellikle çeltik tarlaları hep suyun içindeydi. Bazı yollarımız da suyun içindeydi. Benim de çeltik tarlam suyun içinde kaldı" dedi.

Harız Mahallesi sakini Şanver Demir, "Evin önünde dizim kadar su vardı. 8-10 tane tavuğum gitti. 2 tane tavuk yavrusu gitti. 10-15 tane balyam suyun içinde kaldı. Afet oldu. Çok fazla yağmur yağdı. Sel aldı. Tarlalarda su altında kaldı. Bahçelerde, tarlalarda sebze ve meyveler zarar gördü" diye konuştu.