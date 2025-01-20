Bafralı Sporcu Türkiye İkincisi Oldu

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Mersin'in Erdemli ilçesinde, Türkiye Atıcılık Federasyonu tarafından düzenlenen "Havalı Silahlar Murat Yılmaz Federasyon Kupası"nda Bafralı sporcu ikinci oldu.

Mersin Erdemli Atış Poligonu'nda 18-19 Ocak tarihinde gerçekleştirilen şampiyonaya 734 sporcu katıldı.

Yıldız A Havalı Tüfek Kategorisinde, Havalı Silahlar Murat Yılmaz Federasyon Kupası'nda Bafra Altınkaya Anadolu Lisesi Spor Kulübü sporcusu Tuğsem Ecrin Avcı, havalı tüfek dalında Türkiye ikincisi oldu.

Kulüp Başkanı Necati Alver açıklamasında, "Atıcılık branşı sporcusu Tuğsem Ecrin Avcı, havalı tüfek dalında Türkiye ikincisi oldu. Kendisi bu başarı ile Samsun'umuzu ve Bafra'mızı gururlandırdı. Bu başarıda emeği geçen ailesi ve kulüp antrenörleri Murat Gürsel ile Seda Sağır'ı tebrik ederiz. Öğrencimizin ve diğer sporcularımızın bundan sonraki şampiyonlarında başarılarının devamını dileriz." dedi.

Havalı Silahlar Murat Yılmaz Federasyon Kupası şampiyonanın 23 Ocak'a kadar devam edeceği belirtildi.