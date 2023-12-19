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Bağcılar Belediyesi, Dijital Şehir İkizi Sürdürülebilir Şehir Yönetimi Projesi ile ödüllendirildi - Son Dakika
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Bağcılar Belediyesi, Dijital Şehir İkizi Sürdürülebilir Şehir Yönetimi Projesi ile ödüllendirildi

Bağcılar Belediyesi, Türkiye Bilişim Derneği tarafından düzenlenen Bilişim Yıldızları 2023 Yerli ve Milli / Özgün Proje Yarışması'nda 'Dijital Şehir İkizi Sürdürülebilir Şehir Yönetimi Projesi' ile ödüle layık görüldü. Proje kapsamında Bağcılar'ın dijital bir ikizi oluşturulacak ve afet ve acil durumlarda şehirdeki yapı stoğu ve mekansal verilerin CBS tabanlı olması hedefleniyor.

Bağcılar Belediyesi, Dijital Şehir İkizi Sürdürülebilir Şehir Yönetimi Projesi ile ödüllendirildi
19.12.2023 - 14:24,
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Bağcılar Belediyesi, Türkiye Bilişim Derneği (TBD) tarafından düzenlenen 11'inci Bilişim Yıldızları 2023 Yerli ve Milli/ Özgün Proje Yarışması'nda 'Dijital Şehir İkizi Sürdürülebilir Şehir Yönetimi Projesi ile ödüle layık görüldü.

Türkiye'de bilişim kültürünün yayılmasını amaçlayan Türkiye Bilişim Derneği İstanbul Şubesi'nin düzenlediği 11'inci Bilişim Yıldızları ödül töreni Kadir Has Üniversitesi Cibali Kampüsü'nde gerçekleştirildi. Etkinliğe çok sayıda sivil toplum kuruluşu, özel sektör ve yerel yönetim temsilcileri katıldı. Teknoloji alanındaki çalışmalarının ödüllendirildiği programda Bağcılar Belediyesi de 'Dijital Şehir İkizi Sürdürülebilir Şehir Yönetimi Projesiyle Yerli ve Milli/Özgün Proje Yarışması kategorisinde ödül aldı.

3 BOYUTLU KENT MODELİ OLUŞTURULACAK

Projeyle; Bağcılar'ın dijital bir ikizi oluşturularak afet ve acil durumlarda, şehirdeki bütün yapı stoğu ve mekansal verilerin CBS tabanlı olması amaçlanıyor. Bu çalışmayla Bağcılar'a ait 360 derece panoramik sokak görüntüleri çekildi. Böylelikle Akıllı Şehircilik projelerinin altlık verisi niteliğindeki Bağcılar'a ait 3 boyutlu kent modeli oluşturulması hedefleniyor. Pilot bölge olan Bağlar Mahallesi'nde toplamda 52 noktaya çeşitli sensör (gürültü, sıcaklık, duman, rüzgar, ışık, radyasyon vb..) ve kameralar yerleştirildi.

Akıllı Şehir yolculuklarının devam ettiğini söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir; "Vatandaşlarımıza sunduğumuz hizmetleri konforlu hale getirmek ve işlerini kolaylaştırabilmek için teknolojinin bütün imkanlarından faydalanıyoruz. İlçemize de bu dijital hizmetleri yansıtmak adına dijital şehir ikizi projemizi hayata geçirdik. Projemizi ödüle layık gören herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

Ödülü belediye adına Bağcılar Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Ertuğrul Selçuk Güldüler aldı.

Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel Bağcılar Belediyesi, Dijital Şehir İkizi Sürdürülebilir Şehir Yönetimi Projesi ile ödüllendirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bağcılar Belediyesi, Dijital Şehir İkizi Sürdürülebilir Şehir Yönetimi Projesi ile ödüllendirildi - Son Dakika
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