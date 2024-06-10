Bağcılar Belediyesi Vefahane Yaşam Merkezi'nde Anadolu Motifleri Sergisi Açıldı - Son Dakika
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Bağcılar Belediyesi Vefahane Yaşam Merkezi'nde Anadolu Motifleri Sergisi Açıldı

Bağcılar Belediyesi Vefahane Yaşam Merkezi\'nde Anadolu Motifleri Sergisi Açıldı

Bağcılar Belediyesi Vefahane Yaşam Merkezi'nde düzenlenen sergide, kursiyerler tarafından hazırlanan el emeği kıyafetler sergilendi. Sergide Türkiye'nin farklı yörelerine ait 30 kıyafet yer aldı. Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, serginin açılışında yaptığı konuşmada, Bağcılar ilçesinin Anadolu'nun bir özeti olduğunu vurguladı. Sergi, 14 Haziran'a kadar Rami kütüphanesi F-1 salonunda ziyaret edilebilir.

10.06.2024 16:47
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Bağcılar Belediyesi Vefahane Yaşam Merkezi'ndeki kursiyerler tarafından hazırlanan el emeği kıyafetlerin yer aldığı sergi açıldı.

Rami Kütüphanesi'nde açılışı yapılan "Anadolu Motifleri" başlıklı sergide, Türkiye'nin farklı yörelerine ait 30 kıyafet beğeniye sunuldu.

Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, açılışta yaptığı konuşmada, böylesine anlamlı bir sergiyi Rami Kütüphanesi'nde açıyor olmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, sergiye katkıda bulunanlara teşekkür etti.

"Bağcılar, Anadolu topraklarının özetini yansıtıyor"

Serginin Anadolu medeniyetlerinin bir göstergesi olduğu gibi, Bağcılar ilçesinin de Anadolu'nun bir özeti olduğunu ifade eden Özdemir, şunları kaydetti:

"Bağcılar, Anadolu topraklarının doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine tüm memleketlerin, tüm değerlerin, tüm kültürlerin bir özetini hatta Rumeli ve Balkan coğrafyasından Orta Asya'ya kadar da gönül coğrafyamızın tamamını kapsadığı bir kültürü bağrında barındıran bir ilçe. Bu özelliğimizle de Anadolu kültürümüzü yaşamanın ve yaşatmanın çok önemli olduğuna da özellikle vurgulamak istiyorum."

Filistin'de yapılan katliamı lanetlediklerini de dile getiren Özdemir, "Masum çocukların, kadınların, insanların katledildiği maalesef acı bir dönemi hep birlikte yaşıyoruz. Aslında bu da bize dünyadaki egemen güçlerin oluşturmuş olduğu yapıların adil olmadığının, Cumhurbaşkanımızın da ifadesiyle dünyanın beşten büyük ve bu düzenin mutlaka bir gün değişmek zorunda olduğunun en önemli göstergelerinden bir tanesi." dedi.

"Sergide Anadolu'dan bir esinti görebilirsiniz"

Vefahane Yaşam Merkezi'nde tekstil dersleri veren Beyhan Özgürbüz ise merkeze gelen kadınlarla 5 ay boyunca Anadolu motifleriyle ilgili çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Özgürbüz, şu bilgileri verdi:

"60 yaş üzeri bayanlarla beraber tasarladık. Dikime girdi ve şu anda ürünlerimiz çıktı. 30 tane ürünümüz var, bunları 8 kişiyle hazırladık. Yörelerimiz Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu, Ege, Trakya, Balkan, Selanik, İç Anadolu ve Ege gibi bölgelerinden aktarımlar yaptık. Yani kıyafetlerde onlardan bir şeyler göreceğimize inanıyoruz yaptığımız işlerde."

Bağcılar Belediyesinin hizmete sunduğu Vefahane Yaşam Merkezi, belli bir yaşın üzerindeki vatandaşlara zamanlarını değerlendirme imkanı sunuyor. Servislerle binaya götürülen yaşlılar, kurslardaki aktivitelere katılıyor, psikolog ve diyetisyen gibi hizmetlerden yararlanıyor.

Tesiste kütüphane, el işi, müzik, takı, hobi, akıl oyunları, resim, spor ve teknoloji gibi 15 branşta kurslar düzenleniyor.

Vefahane Yaşam Merkezi kursiyerlerinin hazırladığı 30 yöresel kıyafet, sergi kapsamında 14 Haziran'a kadar Rami kütüphanesi F-1 salonunda görülebilecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bağcılar Belediyesi Vefahane Yaşam Merkezi'nde Anadolu Motifleri Sergisi Açıldı - Son Dakika

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