Bağcılar\'da 8 bin 300 uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı

Bağcılar'da, 8 bin 300 uyuşturucu hapın ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik Bağcılar ilçesinde çalışma başlattı. Ekipler, Barbaros ve Güneşli mahallelerinde iki ayrı adreste uyuşturucu madde ticareti yapıldığını belirledi.

Adreslere düzenlenen operasyonda M.Ç. ve A.U. yakalanarak gözaltına alındı.

Bu kişilerin evlerinde yapılan aramalarda, toplam ağırlığı bin 930 kilogram olan 8 bin 300 uyuşturucu hap, 2 cep telefonu ve 4 bin 800 lira ele geçirildi.

"Uyuşturucu madde ticareti, kasten yaralama ve dolandırıcılık" gibi çok sayıda suç kaydı olduğu tespit edilen şüpheliler, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.