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Bağcılar'da 8 bin 300 uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Bağcılar'da 8 bin 300 uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı

Bağcılar'da gerçekleştirilen operasyonda 8 bin 300 uyuşturucu hap ele geçirildi ve 2 şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Barbaros ve Güneşli mahallelerinde yapılan uyuşturucu madde ticaretini tespit etti. Operasyonda ayrıca 2 cep telefonu ve 4 bin 800 lira da ele geçirildi. Şüphelilerin çok sayıda suç kaydı olduğu belirlendi.

Bağcılar\'da 8 bin 300 uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı
05.01.2024 - 10:33,  Güncelleme: 10:41
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Bağcılar'da, 8 bin 300 uyuşturucu hapın ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik Bağcılar ilçesinde çalışma başlattı. Ekipler, Barbaros ve Güneşli mahallelerinde iki ayrı adreste uyuşturucu madde ticareti yapıldığını belirledi.

Adreslere düzenlenen operasyonda M.Ç. ve A.U. yakalanarak gözaltına alındı.

Bu kişilerin evlerinde yapılan aramalarda, toplam ağırlığı bin 930 kilogram olan 8 bin 300 uyuşturucu hap, 2 cep telefonu ve 4 bin 800 lira ele geçirildi.

"Uyuşturucu madde ticareti, kasten yaralama ve dolandırıcılık" gibi çok sayıda suç kaydı olduğu tespit edilen şüpheliler, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Kaynak: AA
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Emniyet Müdürlüğü, Bağcılar, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bağcılar'da 8 bin 300 uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bağcılar'da 8 bin 300 uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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