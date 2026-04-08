Bağcılar'da 9. Bilgi Evi Açıldı

08.04.2026 12:55
Bağcılar Belediyesi, Yenigün Bilgi Evi'ni açarak öğrencilere ücretsiz eğitim imkanı sundu.

Bağcılar Belediyesinin ilkokul ve ortaokul öğrencilerine ücretsiz eğitim hizmeti sunduğu Bilgi Evleri, Yenigün Bilgi Evi'nin hizmete açılmasıyla 9'a yükseldi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilçede öğrencilerin akademik ve sosyal gelişimine katkı sağlamak amacıyla yeni bir eğitim tesisi hizmete sunuldu.

Kısa süre önce tamamlanan Yenigün Bilgi Evi'nde, öğrencilerin nitelikli eğitim alabilmeleri ve verimli zaman geçirebilmeleri için çeşitli imkanlar oluşturuldu.

Bodrum, zemin ve üç normal kattan oluşan binada, uzman öğretmenler eşliğinde Türkçe, matematik, İngilizce, fen bilimleri ve sosyal bilgiler dersleri veriliyor. Bunun yanı sıra ders tekrarı, randevulu etüt çalışmaları, soru çözüm saatleri ve periyodik deneme sınavlarıyla öğrencilere destek sağlanıyor.

Rehberlik ve mentörlük hizmetlerinin de sunulduğu merkezde robotik kodlama, eğlenceli bilim, müzik, resim, zeka oyunları ve el sanatları gibi çeşitli atölye çalışmaları da yer alıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız, ilçeye yeni bir eğitim yuvası kazandırmanın memnuniyetini yaşadıklarını belirtti.

Yıldız, "Son hizmete sunduğumuz Yenigün Bilgi Evi'yle birlikte bilgi evi sayımız 9 oldu. Öğrencilerimize ve velilerimize hayırlı olsun. Şu anda 25 bine yakın öğrenciye ücretsiz eğitim veriyoruz. İnşallah bundan sonra da bu yönde çalışmalarımıza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

