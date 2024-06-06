Bağcılar'da Ambulansa Yol Vermeyen Sürücü ve Ambulans Şoförüne Cezai İşlem - Son Dakika
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Bağcılar'da Ambulansa Yol Vermeyen Sürücü ve Ambulans Şoförüne Cezai İşlem

Bağcılar\'da Ambulansa Yol Vermeyen Sürücü ve Ambulans Şoförüne Cezai İşlem

Bağcılar'da bir sürücü, ambulansa yol vermeyip şoförüyle tartıştı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, olayın sosyal medyada yer alması üzerine harekete geçti. Ekipler, ambulans sürücüsünün zorunlu olmadığı halde geçiş üstünlüğü hakkını kullanarak emniyet şeridini ihlal ettiğini belirledi. Sürücü ve ambulans şoförüne toplamda 25 bin 21 lira ceza kesildi.

06.06.2024 10:59
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Bağcılar'da ambulansa yol vermeyip şoförüyle tartışan sürücü ile zorunlu olmadığı halde geçiş üstünlüğü hakkını kullanan ambulans şöförüne ceza kesildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, Basın Ekspres Yolu'nda ilerleyen bir sürücünün ambulansa yol vermediği ve aracını durdurarak ambulans şoförüyle tartıştığı görüntülerin sosyal medyada yer alması üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, olaya ilişkin trafik akışında yoğunluk olmamasına rağmen ambulans sürücüsünün de zorunlu olmadığı halde geçiş üstünlüğü hakkını kullanarak emniyet şeridini ihlal ettiğini belirledi.

Polis, plaka bilgilerinden kimliklerini belirledikleri araç sürücüsü F.S.Ş. ile ambulans şoförü İ.S'yi yakaladı.

Ekipler, F.S.Ş'ye Karayolları Trafik Kanunu'nun "geçiş üstünlüğü olan araçlara yol vermemek", "emniyet şeridini kullanmak", "saygısızca araç kullanmak", "trafiği tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirmek" ve "önlerinde giden araçları güvenli ve yeterli mesafede izlememek" suçlarından 10 bin 15 lira cezai işlem uyguladı.

Ambulans sürücüsü İ.S'ye ise "zorunlu olmadığı halde geçiş üstünlüğü hakkını kullanmak", "emniyet şeridini kullanmak" ve "muayenesi yapılmamış bir araçla trafiğe çıkmak" maddelerinden 15 bin 6 lira ceza kesildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bağcılar'da Ambulansa Yol Vermeyen Sürücü ve Ambulans Şoförüne Cezai İşlem - Son Dakika

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