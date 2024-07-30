Bağcılar'da Elektrik Kesintisine Tepki: İş Yeri Sahipleri Tramvay Yolunu Kapattı

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Bağcılar'da 5 gündür aralıklarla elektriklerin kesilmesinden şikayet eden iş yeri sahipleri, masa ve sandalye koyarak tramvay yolunu kapattı.

Merkez Mahallesi'ndeki 969. sokağın bir kısmında 5 gün önce elektrik kesintisi yaşanmaya başladı. Aralıklarla devam eden enerji kesintisinden sokaktaki 10'un üzerindeki iş yeri de olumsuz etkilendi.

Ürünlerinin bozulduğundan şikayet eden ve kepenkleri kapatamadıkları için akşamları dükkanlarında nöbet tutmaya başlayan iş yeri sahipleri, enerji kesintisi sorunun giderilememesine tepki gösterdi.

Esnaf, sokaktan geçen tramvay yoluna masa ve sandalyelerini koyarak tramvayın önünü kesti, yoldan araç geçişine izin vermedi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekiplerinin, izinsiz gösteri yapıldığı konusunda uyarıda bulunduğu esnaf, masa ve sandalyeleri yoldan kaldırdı.

"Dondurma dolabına 4 defa buz taşıdık"

Sokakta market işleten Sevim Aydın, yaptığı açıklamada, elektrik kesintisi nedeniyle kepenkleri kapatamadığı için 3 gündür dükkanda beklediğini anlatarak, yaşanan ilk kesintinin ardından haber vermelerine rağmen kimsenin gelmediğini savundu.

Sonrasında ekiplerin arıza tespitine geldiğini belirten Aydın, "Saat 20.30'da da kazmaya başladılar. Gece 23.30'da bitirip gittiler ama elektrik gelmedi. Ben 3 gün kepenk kapanmadığı için eve gitmedim, burada durdum. Burada tramvayın önü kesildi ondan sonra saat 04.00 sıralarında elektriği verdiler. Dün akşam da gitti, yine eylem yapmak zorunda kaldık. Dondurma dolabına 4 defa buz taşıdık." ifadelerini kullandı.

Yaşanan kesinti nedeniyle ürünleri bozulan Bekir Kaya, 5 gün önce elektrik kesintisi meydana geldiğini anlatarak, şöyle devam etti:

"3 gündür de akım tamamen gitti. Esnaf arkadaşlarımız mağdur oldu. Dolaptaki malzeme bozuldu, hepsi çöpe gitti. Dondurmaların hepsi çöp oldu. Yetkililer sürekli elektriğin geleceğini söyledi. Bir erteleme, geçiştirme oldu. Biz de muhatap bulamayınca böyle bir eylem gerçekleştirdik. Masaları, sandalyeleri aldık tramvayın önünü kestik. Bu şekilde sesimizi duyurmaya çalıştık. Çünkü elektrik kesintileri bize bildirilmeli, bunu kimse bildirmedi. Kimse bozulan malımız için destek vermiyor."