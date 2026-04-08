İstanbul'da 680 Bin Liraya Alınan Araç Change Çıktı, Mağdur Şikayetçi Oldu

İstanbul Bağcılar'da Arif Akyüz, 4 ay önce 680 bin liraya satın aldığı Fiat Doblo marka aracın change olduğunu öğrenerek büyük şok yaşadı. Akyüz, aracı akrabası aracılığıyla satın almış, noter işlemlerini tamamlamış ve ünlü bir ekspertiz firmasından orijinal raporu almıştı.

Ancak yaklaşık 4 ay sonra İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aracın change olduğunu belirterek Akyüz'ü ifadeye çağırdı ve araca el koydu. İstanbul Teknik Üniversitesi incelemesinde, aracın motor numarasının bir kamyonete ait olduğu, şase numarasının değiştirildiği ve haciz kaydı bulunan başka bir araca uyum sağladığı ortaya çıktı.

Arif Akyüz, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Oto Hırsızlık Şube Müdürlüğü'ne giderek, aracın bilgilerini değiştiren kişilerden ve son gittiği ekspertiz firmasından şikayetçi oldu. Akyüz, aracı satın aldığı kişilerin de mağdur olduğunu belirterek onlardan şikayetçi olmadığını ifade etti.