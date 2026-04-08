İstanbul'da 680 Bin Liraya Alınan Araç Change Çıktı, Mağdur Şikayetçi Oldu
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İstanbul'da 680 Bin Liraya Alınan Araç Change Çıktı, Mağdur Şikayetçi Oldu

08.04.2026 14:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Bağcılar'da Arif Akyüz, 4 ay önce satın aldığı Fiat Doblo marka aracının change olduğunu öğrenerek büyük bir şok yaşadı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, yaptığı incelemede aracın motor ve şase numarasının değiştirildiğini belirledi.

İstanbul Bağcılar'da Arif Akyüz, 4 ay önce 680 bin liraya satın aldığı Fiat Doblo marka aracın change olduğunu öğrenerek büyük şok yaşadı. Akyüz, aracı akrabası aracılığıyla satın almış, noter işlemlerini tamamlamış ve ünlü bir ekspertiz firmasından orijinal raporu almıştı.

Ancak yaklaşık 4 ay sonra İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aracın change olduğunu belirterek Akyüz'ü ifadeye çağırdı ve araca el koydu. İstanbul Teknik Üniversitesi incelemesinde, aracın motor numarasının bir kamyonete ait olduğu, şase numarasının değiştirildiği ve haciz kaydı bulunan başka bir araca uyum sağladığı ortaya çıktı.

Arif Akyüz, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Oto Hırsızlık Şube Müdürlüğü'ne giderek, aracın bilgilerini değiştiren kişilerden ve son gittiği ekspertiz firmasından şikayetçi oldu. Akyüz, aracı satın aldığı kişilerin de mağdur olduğunu belirterek onlardan şikayetçi olmadığını ifade etti.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Fiat Doblo, Bağcılar, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2026 15:09:38. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.