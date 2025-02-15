Bağcılar\'da Haraç İddiasıyla Silahlı Saldırı: 3 Şüpheli Tutuklandı

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Ali AKSOYER/İSTANBUL BAĞCILAR'da haraç almak için Kalaşnikof otomatik silahla yaylım ateşi açarak bir iş yerini kurşunlayan 3 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin kullandığı motosiklet çalıntı çıkarken, olayda kullanılan Kalaşnikof ve bir tabanca ele geçirildi. Şüphelilerin iş yerine ateş ettikleri anları güvenlik kameraları kaydetti. 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Güneşli Mahallesi, Mahmutbey Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinde 11 Şubat 2025 tarihinde meydana gelen olayda motosikletle gelen iki şüpheli Kalaşnikof otomatik silahla iş yerini yaylım ateşine tuttu. Şüpheliler olayın ardından hızla kaçtı. Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptıkları incelemede iş yerine 21 çevrede bulunan araçlara da 3 olmak üzere toplam 24 merminin isabet ettiğini belirledi. Olay yerinde uzun namlulu silaha ait çok sayıda boş kovan bulundu. Gasp Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada şüpheliler güvenlik kameraları kullanılarak takibe alındı. Olay yerinde ateş açtıktan sonra kaçan şüphelilerin bir süre sonra motosikleti terk ettikleri ve olayda kullandıkları Kalaşnikof otomatik silahı da attıkları belirlendi. Terk edilen motosikletinde çalıntı olduğu ortaya çıktı.

3 KİŞİ TUTUKLANDI

Polis ekipleri güvenlik kamera görüntülerinin izini sürerek şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Şüpheliler Hasan Ç.(21), Ali E.(23) ve Mecid E.(22)'yi gözaltına aldı. Şüphelilerle birlikte bir tabanca ele geçirildi. Yapılan soruşturmada olayda silah kullanan kişinin Hasan Ç. olduğu belirlendi. Asayiş Şube Müdürlüğü"nde haklarında örgüt kurmak, yönetmek, gasp, genel güvenliği tehlikeye atmak suçlarından işlem yapılan 3 şüpheli çıkarıldıkları adliyede tutuklandılar.