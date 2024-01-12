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Bağcılar'da Hüseyin Demir Cinayeti: 3 Sanığa Müebbet Hapis Cezası - Son Dakika
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Bağcılar'da Hüseyin Demir Cinayeti: 3 Sanığa Müebbet Hapis Cezası

Bağcılar'da aralarında husumet bulunan Hüseyin Demir'in öldürülmesine ilişkin yargılanan 3 sanık, müebbet hapse çarptırıldı. Sanıklardan Serkan Yağız, Kamuran Yağız ve Alaattin Yağız'ı maktul Hüseyin Demir'i 'tasarlayarak kan gütme saikiyle kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptıran mahkeme, diğer sanıkların beraatine karar verdi. Kararın ardından tutuklanan sanıklar cezaevine gönderildi.

Bağcılar\'da Hüseyin Demir Cinayeti: 3 Sanığa Müebbet Hapis Cezası
12.01.2024 - 15:35,  Güncelleme: 15:37
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Bağcılar'da aralarında husumet bulunan Hüseyin Demir'in öldürülmesine ilişkin yargılanan 3 sanık, müebbet hapse çarptırıldı.

Bakırköy 15. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Serkan Yağız katıldı. Duruşmaya, sanığın tutuksuz yargılanan babası Alaattin Yağız ve amcası Kamuran Yağız ile akrabası Nevzat Yağız ve avukatlar katıldı. Maktul Hüseyin Demir'in ailesi ve avukatları da duruşmada hazır bulundu.

Söz verilen maktul Hüseyin Demir'in ailesi, sanıklar hakkındaki şikayetlerinin devam ettiğini söyledi.

Mahkeme heyeti başkanı, kararı açıklayacağını belirterek, sanıklara son sözlerini sordu.

Sanıklar Alaattin Yağız ve Kamuran Yağız, suçlamaları reddederek, beraatlerini istedi.

Nevzat Yağız da "Serkan bizden habersiz gitmiş bu olayı yapmış. Onu kınıyorum." ifadesini kullandı.

Tutuklu sanık Serkan Yağız ise "Pişmanım, keşke böyle olmasaydı, yapacak bir şey yok, olan olmuş." diye konuştu.

Davaya karara bağlayan mahkeme heyeti, tutuklu sanığın akrabaları Ferhat ve Nevzat Yağız'ın, Hüseyin Demir'e yönelik "tasarlayarak kan gütme saikiyle kasten öldürme" suçunu işlediklerine dair kesin ve inandırıcı delil elde edilemediğinden beraatine karar verdi.

Sanık Serkan Yağız, Kamuran Yağız ve Alaattin Yağız'ı maktul Hüseyin Demir'i "tasarlayarak kan gütme saikiyle kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptıran mahkeme, sanıkların geleceği üzerindeki olası etkilerini dikkate alarak cezayı müebbet hapse indirdi.

Kamuran Yağız ve Alaattin Yağız'ın, almış oldukları ceza, kaçma şüphelerinin bulunması, verilen cezanın katalog suçlardan olması ve adli kontrol uygulanmasının yetersiz kalacağına kanaat getiren mahkeme heyeti, kararla birlikte bu sanıkların tutuklanmasına hükmetti.

Karar açıklanmasından sonra sanık Serkan Yağız, müştekilere dönerek, "Sizin için döneceğim." dedi.

Bu sırada tutuklanan 2 sanık da karara tepki göstererek, "Bu adalet değil." ifadelerini kullandı.

Duruşma salonuna gelen polisler, kelepçe taktıkları sanıkları cezaevine götürdü.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Kamuran Yağız'ın oğlu Yasin Yağız'ın maktul Hüseyin Demir'in oğulları Yahya ve Zekeriya Demir tarafından 18 Şubat 2019'da bıçaklanarak öldürüldüğü anlatılıyordu.

Sanıklardan Serkan Yağız'ın, bu olay nedeniyle aralarında oluşan husumetten dolayı maktul Hüseyin Demir'i suç tarihi 6 Ocak 2021'de iş yerinin yakınlarında takip ettiği ve 20 dakika beklediği aktarılan iddianamede, sanığın ateş ettiği maktulün bir dükkana kaçtığı, dükkanda başka vatandaşlar olmasına rağmen ateş etmeye devam eden sanığın Demir'i öldürdüğü anlatılıyordu.

İddianamede, sanıklar Serkan Yağız, Ferhat Yağız, Kamuran Yağız, Nevzat Yağız ve Alaattin Yağız'ın "tasarlayarak kan gütme saikiyle kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istenmişti.

Kaynak: AA
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