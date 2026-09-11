Bağcılar'da iki adrese uyuşturucu operasyonu, 2 şüpheli gözaltına alındı
Bağcılar'da Fatih ve Kemalpaşa mahallelerindeki iki adrese düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde 16 kilo 181 gram uyuşturucu ham maddesi, 8 bin 200 hap ve çok sayıda altın ile döviz ele geçirildi.
Bağcılar'da iki ayrı adrese düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesi ve şüpheli şahısların tespitine yönelik çalışmalar kapsamında Fatih ve Kemalpaşa mahallelerinde iki adres belirlendi.
Söz konusu adreslere yapılan operasyonda, şüpheliler R.E. (40) ve K.A. (37) yakalandı.
Adreslerdeki aramalarda, 16 kilo 181 gram uyuşturucu ham maddesi, 8 bin 200 doluma hazır hap, 212 gram has altın, 39 çeyrek altın, 23 tam altın ile 150 avro ele geçirildi.
"Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Bağcılar'da iki adrese uyuşturucu operasyonu, 2 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?