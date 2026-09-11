Bağcılar'da iki adrese uyuşturucu operasyonu, 2 şüpheli gözaltına alındı

Bağcılar'da iki ayrı adrese düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesi ve şüpheli şahısların tespitine yönelik çalışmalar kapsamında Fatih ve Kemalpaşa mahallelerinde iki adres belirlendi.

Söz konusu adreslere yapılan operasyonda, şüpheliler R.E. (40) ve K.A. (37) yakalandı.

Adreslerdeki aramalarda, 16 kilo 181 gram uyuşturucu ham maddesi, 8 bin 200 doluma hazır hap, 212 gram has altın, 39 çeyrek altın, 23 tam altın ile 150 avro ele geçirildi.

"Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.