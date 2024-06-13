Bağcılar'da İş Yerinde Husumet Nedeniyle Kavga: 2 Kişi Yaralandı

Güncel

Bağcılar'da bir şüpheli, daha önce aynı iş yerinde çalışırken aralarında husumet bulunan 2 kişiyi sokakta tabancayla yaraladı.

Alınan bilgiye göre, Hürriyet Mahallesi'nde sokakta oturan Ahmad H. ve Nihad D. daha önce çalıştıkları iş yerinde yemek sırası nedeniyle kavga ettikleri H.H. ile karşılaştı.

Darbetmeye başladığı iki kişinin kaçması üzerine peşlerinden koşan H.H. tabancayla ateş etti. Ahmad H. ve Nihad D. bacaklarından yaralanırken H.H. kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri şüpheli H.H'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Hastanede ifadeleri alınan yaralıların, H.H. ile bir hafta önce aynı iş yerinde yemekhanede sıra için kavga ettiklerini ve daha sonra da bu olayın yaşandığını söylediği öğrenildi.

Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, şüphelinin, peşinde koştuğu Ahmad H. ve Nihad D'yi silahla yaraladıktan sonra kaçması yer alıyor.