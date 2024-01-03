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Bağcılar'da kafede çıkan kavgada bir kişi bıçakla yaralandı - Son Dakika
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Bağcılar'da kafede çıkan kavgada bir kişi bıçakla yaralandı

Bağcılar'da bir kafede çıkan kavgada M.A., yanında bulunan bıçakla R.T'yi bacağından yaralayarak kaçtı. R.T. ambulansla hastaneye kaldırıldı. M.A. polis tarafından yakalanarak adliyeye sevk edildi ve adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Bağcılar\'da kafede çıkan kavgada bir kişi bıçakla yaralandı
03.01.2024 - 12:15,
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BAĞCILAR'da, kafede oturan arkadaşlar arasında çıkan kavgada, M.A., yanında bulunan bıçakla R.T'yi bacağından yaralayarak kaçtı. R.T., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis tarafından yakalanarak adliyeye sevk edilen M.A., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Kafedeki kavga anları, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 21 Aralık Perşembe günü öğle saatlerinde, Hürriyet Mahallesi'nde bulunan bir kafede meydana geldi. İddiaya göre, kafede oturan R.T.(28) ile kız arkadaşının iki arkadaşı arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü. M.A., ayağa kalkarak R.T. ile yumruk yumruğa birbirine girdi. Bu sırada M.A., yanında bulunan bıçakla R.T.'yi bacağından yaraladı. M.A., bıçaklı saldırının ardından kafeden uzaklaştı.

Kafedekiler, durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, R.T.'ye yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Olay yerinden kaçan M.A., polisin çalışması sonucu olayda kullandığı bıçakla yakalanarak gözaltına alındı. M.A'nın 'kasten yaralama' suçundan kaydı olduğu belirlendi. Karakoldaki işlemlerinin ardından M.A., 'kasten yaralama' suçundan adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Kafedeki kavga anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

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