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Bağcılar'da Kayıp Kadının Cesedi Bulundu, Katilin Cezası İsteniyor - Son Dakika
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Bağcılar'da Kayıp Kadının Cesedi Bulundu, Katilin Cezası İsteniyor

Bağcılar'da kayıp olarak aranırken cesedi bulunan Pınar Damar'ı öldürdüğünü itiraf eden Metin Aydın'ın mütalaada 'Kadına karşı kasten öldürme' ve 'Ölümle sonuçlanan cinsel saldırı' suçlarından 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması istendi. Aydın'a ayrıca 'Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçundan da 10 yıl 6 aya kadar cezalandırılması talep edildi.

Bağcılar\'da Kayıp Kadının Cesedi Bulundu, Katilin Cezası İsteniyor
11.01.2024 - 13:02,
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BAĞCILAR'da kayıp olarak aranırken, cesedi bulunan Pınar Damar'ı öldürdüğünü itiraf eden Metin Aydın'ın mütalaada 'Kadına karşı kasten öldürme' ve 'Ölümle sonuçlanan cinsel saldırı' suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması istendi. Aydın'ın  'Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçundan da 10 yıl 6 aya kadar cezalandırılması talep edildi.

Bakırköy 23. Ağır Ceza mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Metin Aydın bulunduğu cezaevinden getirilirken, Pınar Damar'ın ailesi ve taraf avukatları salonda hazır bulundu.

MÜTALAA AÇIKLANDI

Cumhuriyet Savcısı duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıkladı. Mütalaada Pınar Damar'ın sanığın imam nikahlı eşinin kuzeni olduğu kaydedildi. Pınar Damar'ın boyun basısına bağlı olarak hayatını kaybettiği sanığın ise, alnının sol kısmında ve kaşının üstünde yara izinin bulunduğu belirtildi. Adli Tıp Kurumu raporuna göre Damar'ın genital muayenesinde 2 adet kanamalı yırtık olduğu tespit edildi. Damar'ın tırnaklarından elde edilen DNA örnekleriyle sanığın DNA örneklerinin uyumlu olduğu da kaydedilirken, eteğindeki lekenin de sanığın genotip özelliklerine uyumlu olduğu ve Pınar Damar'ın öldürülmeden önce cinsel saldırıya maruz kaldığına yer verildi. Metin Aydın'ın Pınar Damar'a cinsel saldırıda bulunduğu esnada boğazını sıkarak kasten öldürdüğü de mütalaada anlatıldı. Metin Aydın hakkında 'Kadına karşı kasten öldürme' ve 'Ölümle sonuçlanan cinsel saldırı' suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenirken 'Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçundan ise, 3 yıldan 10 yıl 6 aya kadar cezalandırılması talep edildi. Mahkeme mütalaaya karşı savunma yapılması için duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, sanık Metin Aydın'ın Pınar Damar'ı öldürmeden önce, cinsel saldırıda bulunduğu tespit edildi. Metin Aydın hakkında 'Kadına karşı kasten öldürme', 'Cebir kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun Kılma' ve 'Nitelikli cinsel saldırı' suçlarından iki kez ağırlaştırılmış müebbet ve 5 yıl hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

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