Bağcılar'da Minibüs ve Otomobil Çarpıştı: 1'i Ağır 7 Yaralı - Son Dakika
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Bağcılar'da Minibüs ve Otomobil Çarpıştı: 1'i Ağır 7 Yaralı

Bağcılar\'da Minibüs ve Otomobil Çarpıştı: 1\'i Ağır 7 Yaralı

Bağcılar'da kontrolünden çıkan bir minibüs, karşı şeride geçerek bir otomobille çarpıştı. Kazada 1'i ağır olmak üzere toplam 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri sıkışan yaralıları kurtararak sağlık görevlilerine teslim etti. Yaralılar hastaneye kaldırıldıktan sonra kaza nedeniyle kapatılan yol yeniden trafiğe açıldı.

22.07.2024 19:27
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Bağcılar'da, kontrolden çıkan minibüsün karşı şeride geçerek otomobille çarpışması sonucu 1'i ağır 7 kişi yaralandı.

Sultangazi istikametine seyir halindeyken kontrol çıkan 34 GC 9197 plakalı minibüs, karşı şeride geçerek 34 TF 015 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri otomobilde sıkışan yaralıları kurtararak sağlık görevlilerine teslim etti.

Sağlık çalışanları kazada yaralanan 1'i ağır 7 kişiyi hastaneye götürdü.

Kaza nedeniyle kapatılan yolda trafik akışı araçların kaldırılmasıyla yeniden açıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bağcılar'da Minibüs ve Otomobil Çarpıştı: 1'i Ağır 7 Yaralı - Son Dakika

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