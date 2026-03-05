Bağcılar\'da Okulda Yangın Çıktı

BAĞCILAR'da ilkokulun bodrum katında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Yangın, saat 20.00 sıralarında Hürriyet Mahallesi'nde bulunan Nevin Mehmet Bilginer İlkokulu'nun bodrum katında çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangında okuldan dumanların yükseldiğini görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri okul çevresinde güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı yangın kısa sürede söndürüldü. Ekipler yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlattı.