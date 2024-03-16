Bağcılar'da otomobil konsolu çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli, adli kontrol tedbiri hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 9 Mart'ta ilçede park halindeki bir otomobilin konsolunun çalındığı ihbarı üzerine çalışma yürüttü.
Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen görevliler, olay yerine gelen araçtan inen şüphelilerin, park halindeki bir otomobilin ön camını kırarak içine girdikleri ve araç konsolunu çaldıktan sonra bölgeden uzaklaştıklarını tespit etti.
Şüphelilerin aracının kiralık olduğunu ve çalıntı plaka taşıdıklarını belirleyen ekipler, olayın gerçekleştiği yer ve saatin, aracın GPS kayıtlarıyla uyuştuğunu da saptadı.
Şüpheli aracı kiralayan E.Y'yi yakalayan ekipler, şüphelinin ifadesinden aracı kullanan diğer şüphelinin kimliğine ulaştı. Şüpheli R.C. de bir süre sonra gözaltına alındı.
Adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe "mala zarar verme" ve "otodan hırsızlık" suçlarından haklarında adli kontrol tedbiri hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.
Son Dakika › Güncel › Bağcılar'da otomobil konsolu çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli serbest bırakıldı - Son Dakika
Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde jandarma ekipleri, çalıntı olduğu ihbarı üzerine harekete geçtiği bir araçta kaçak göçmen ve uyuşturucu ele geçirdi. Araç içerisinde yapılan aramada toplam 35 gram metamfetamin ve 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı bulundu. Şüpheliler gözaltına alındı ve yabancı uyruklu şahısların idari işlemleri tamamlandıktan sonra göç idaresine teslim edilecek.
İstanbul'da aracıyla kaza yapan bir vatandaş, hasarlı aracını Mercedes Benz Mengerler servisine götürdü. Ancak yetkili servis, araca bakmak istemeyince vatandaş duruma tepki gösterdi. Aracın fazla hasarlı olduğunu söyleyen servis, aracın başka bir servise götürülmesini istedi. Vatandaş ise bu durumu video çekerek eleştirdi. Olayın ardından yetkili servis, konunun yargıya taşındığını ifade etti.
Akyazı Ülkü Ocakları İlçe Başkanlığı, D-100 kara yolunda iftar vakti trafikte kalan sürücülere iftariyelik dağıttı. Hemşehrilerin mutluluğu ve memnuniyetiyle gerçekleşen etkinlikte, Ramazan ayının bereketi ve paylaşmanın güzelliği yaşandı.
Amasya'nın Göynücek ilçesine bağlı Damlaçimen köyünde bir kişi gaz dolumu yaparken çakmak kullanması sonucu alev alıp patladı. Olay anı güvenlik kamerasına yansırken, kişi ve yanındaki arkadaşı yaralanmadan kurtuldu.
İzmir'in Ödemiş ilçesinde, Kaymakçı Mahallesi'nde bulunan Ali Dereli'ye ait tek katlı evde çıkan yangında, evde bulunan Dereli'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü ve Dereli'nin cesedi İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
AK Parti Ortahisar Belediye Başkan Adayı Ergin Aydın, Bahçecik Mahallesi'nde cezaevinin yerine kültür, sanat ve spor alanlarının bulunacağı bir proje hayata geçireceklerini açıkladı.
Bursa'da bir meslek lisesinde öğrenciler, organik gıda atıklarını turşu suyu kullanarak sıvı gübre üretti. Öğrencilerin yaptığı AR-GE çalışması sonucunda elde edilen sıvı gübre, bitkilerin gelişimini olumlu yönde etkiledi. Okulun Türk dili ve edebiyatı öğretmeni Abdullah Taşçı, sıvı gübrenin patent başvurusunun yapıldığını ve satışının yapılarak okul bütçesine katkı sağlanmasının hedeflendiğini belirtti.
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve Adayı Muhittin Böcek, Korkutelililer Derneği'nin iftar buluşmasına katıldı. Başkan Böcek, doğup büyüdüğü topraklara hizmet etmenin gurur ve onurunu yaşadığını söyledi.
Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin 'Kır Çiçekleri' projesi çerçevesinde yetişen sporculardan Yağmur Tek, Okullar Arası Mersin Şampiyonası tekvando branşında üst üste 5 maç kazanarak şampiyon oldu.
Sizin düşünceleriniz neler ?